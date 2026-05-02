Nobelio taikos premijos laureatė Mohammadi paguldyta į ligoninę Irane

N. Mohammadi, 2023 metais pelniusi Nobelio taikos premiją už daugiau nei du dešimtmečius trunkančią žmogaus teisių veiklą, buvo suimta gruodį Irano mieste Mašhade, nes per laidotuvių ceremoniją kalbėjo prieš šalies dvasinę valdžią.
Jos rėmėjai jau kelis mėnesius įspėjo apie blogėjančią jos sveikatą ir kovo pabaigoje teigė, kad ji galimai patyrė širdies smūgį, tačiau negavo tinkamo gydymo.
Penktadienį jos fondo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ji „skubiai perkelta į ligoninę Zandžano mieste“ staigiai pablogėjus būklei, „įskaitant du sąmonės praradimo atvejus ir sunkią širdies krizę“.
Pareiškime nurodoma, kad jos šeima šį žingsnį apibūdino kaip „paskutinės minutės veiksmą“, kuris gali būti pavėluotas.
Oslo Norvegijos Nobelio komitetas paragino Irano valdžios institucijas „nedelsiant perkelti N. Mohammadi pas gydytojus Teherane“.
„Be tinkamo gydymo jos gyvybei gresia pavojus“, – naujienų agentūrai AFP teigė komiteto pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas. - „Jos gyvybė dabar yra Irano valdžios rankose.“
Socialiniuose tinkluose N. Mohammadi advokatas Mostafa Nili pranešė, kad ji atsisakė vykti į ligoninę po pirmojo apalpimo, kurį sukėlė staigus kraujospūdžio kritimas, nes anksčiau medikai buvo įspėję, jog Zandžano ligoninė nepajėgi jos tinkamai gydyti.
Tačiau po antrojo kolapso ir tolesnio būklės blogėjimo ji buvo perkelta į šią gydymo įstaigą.
„Pasak neurologo, nepaisant rimtų širdies problemų, šiuo metu prioritetas yra jos neurologinės būklės gydymas“, – perdavė M. Nili.
Per pastaruosius 25 metus 53 metų N. Mohammadi ne kartą buvo teisiama ir kalinama dėl savo veiklos prieš mirties bausmės taikymą Irane ir privalomą moterų aprangos kodą.
