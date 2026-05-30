 Okupantai susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje

Okupantai susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje

2026-05-30 15:15
Karolis Broga (ELTOS)

Per Rusijos dronų ataką naktį iš penktadienio į šeštadienį buvo susprogdinta Šostkos miesto geležinkelio stotis ir apgadinta geležinkelių infrastruktūra.

<span>Okupantai susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje</span>
Okupantai susprogdino geležinkelio stotį Sumų srityje / EPA-ELTA nuotr.

Rusija į Sumų srityje esančią geležinkelio stotį paleido keliasdešimt smogiamųjų dronų, paskelbė Oleksijus Kuleba, Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas atkūrimo reikalams ir bendruomenių bei teritorijų plėtros ministras.

Jo teigimu, tiesioginiai dronų smūgiai visiškai sunaikino geležinkelio stoties pastatą ir apgadino geležinkelių infrastuktūrą.

Tačiau šios atakos metu nei geležinkelių darbuotojai, nei keleiviai nenukentėjo, nes antskrydžio metu žmonės buvo slėptuvėse.

Šiuo metu geležinkelių darbuotojai šalina išpuolio padarinius.

Naktį Rusija į Ukrainą paleido 279 dronus ir 5 kruizines raketas.

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