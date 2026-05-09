Oro uoste kylantis lėktuvas kliudė pėsčiąjį

„Frontier Airlines“ lėktuvas nutraukė pakilimą, partrenkęs asmenį penktadienio vakarą maždaug 23.19 val. vietos (šeštadienį 7.19 val. Lietuvos) laiku, pranešė oro uostas.
Pranešime oro uostas patvirtino, kad pėstysis peršoko perimetro tvorą ir buvo partrenktas vos po dviejų minučių, kirsdamas kilimo ir tūpimo taką. Manoma, kad jis nėra oro uosto darbuotojas, jo tapatybė nenustatyta, sakoma pranešime.
„ABC News“, remdamasis neįvardintu pareigūnu, pranešė, kad tas asmuo iš dalies sudegė viename iš variklių.
Lėktuvas buvo greitai evakuotas, 12 skrydžio keleivių pranešė apie nedidelius sužalojimus, penki buvo nuvežti į vietos ligonines, pranešė oro uostas. Pasak oro linijų, į Los Andželą turėjusiame skristi lėktuve „Airbus A321“ buvo 224 keleiviai ir septyni įgulos nariai.
Susisiekimo sekretorius Seanas Duffy sakė, kad tyrimą atlieka vietos teisėsauga.
„Vakar vėlai vakare įsibrovėlis pažeidė Denverio tarptautinio oro uosto saugumą, tyčia perlipo per tvorą ir išbėgo ant kilimo ir tūpimo tako“ bei buvo partrenktas „dideliu greičiu kylančio“ lėktuvo, socialiniame tinkle X parašė S. Duffy ir pridūrė, kad „niekas NIEKADA neturėtų įsibrauti į oro uostą“.
Oro uosto pareigūnai apžiūrėjo tvorą ir nustatė, kad ji nepažeista, sakoma pranešime.
„Sustojome ant pakilimo tako, ką tik partrenkėme žmogų, užsidegė variklis (...) Asmuo ėjo per kilimo ir tūpimo taką“, – oro eismo kontrolieriams sakė lakūnas, tai rodo garso įrašas.
Denverio priešgaisrinės apsaugos departamentas pranešė, kad po incidento neilgai trukęs variklio gaisras buvo užgesintas. Apie incidentą pranešta Nacionalinei transporto saugumo valdybai, per tyrimą Denverio tarptautinio oro uosto kilimo ir tūpimo takas 17L liks uždarytas.
„Mes tiriame šį incidentą ir renkame daugiau informacijos, bendradarbiaudami su oro uostu ir kitomis saugos institucijomis“, – teigė „Frontier Airlines“ ir pridūrė, kad šis įvykis labai nuliūdino.
