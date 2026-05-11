Paskutinieji žmonės evakuoti iš hantaviruso paveikto laivo

„Galiausiai lėktuvas į Nyderlandus taip pat paims piliečius, kurie turėjo skristi į Australiją“, – sakė Monica Garcia.
Ji pridūrė, kad Australijos institucijos „negali garantuoti, jog jų lėktuvas atvyks laiku“.
Australija mažiausiai trims savaitėms apgyvendins šešis žmones iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas hantavirusas, specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto, pirmadienį pranešė vyriausybė.
Keleiviai – keturi Australijos piliečiai, vienas nuolatinis Australijos gyventojas ir vienas Naujosios Zelandijos pilietis – bus laikomi Vakarų Australijos 500 vietų Bulsbruko centre, kuris iš pradžių buvo pastatytas COVID-19 pandemijai.
Evakuacijos skrydžiai iš Tenerifės Ispanijos Kanarų salose vis dar derinami, spaudos konferencijoje sakė sveikatos apsaugos ministras Markas Butleris, pavadindamas tai sudėtinga operacija.
Australija įtrauks hantaviruso ligą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, todėl vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius, sakė jis.
Šeši keleiviai, kurių nė vienam nepasireiškė hantaviruso simptomai, nusileis oro pajėgų bazėje prie karantino centro, teigė ministras.
„Tie šeši žmonės bus nedelsiant perkelti į tą karantino centrą, esantį visai šalia (oro pajėgų) bazės“, – sakė M. Butleris.
M. Butleris teigė, kad viruso inkubacinis periodas yra 42 dienos, o dėl priemonių po pradinių trijų savaičių karantino dar nenuspręsta.
Kai kurios kitos šalys žmones iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to nurodo jiems izoliuotis namuose, sakė ministras.
Tačiau Australija, anot jo, įgyvendina „griežtesnį atsaką“, nes ilgas skrydis iš Tenerifės palyginti nedideliu lėktuvu kelia didesnę perdavimo riziką.
Naujausi komentarai