Pietų Nigerijoje per išpuolį prieš mokyklas pagrobti 46 vaikai ir suaugusieji

CAN prezidentas Ojo valstijoje Elisha Olukayode Ogundiya naujienų agentūrai AFP sakė, kad penktadienį per išpuolius pietvakarinėje valstijoje buvo pagrobti „46 asmenys, daugiausia vaikai“, kurių amžius nuo dvejų iki 16 metų.
Nigerija kovoja su banditais vadinamomis nusikalstamomis grupuotėmis, kurios grobia žmones dėl išpirkos ir taikosi į kaimo vietoves. Tačiau dauguma išpuolių, įskaitant pagrobimus mokyklose, dažniausiai vykdavo šalies šiaurėje ir centre, kur konfliktas labiausiai pastebimas.
Ginkluoti užpuolikai vienu metu įsiveržė į baptistų vaikų darželį ir pradinę mokyklą Javotoje bei dvi kitas mokyklas Esielėje. Policija tai pavadino „koordinuotu išpuoliu“.
Užpuolikai iš mokyklų pagrobė „kažkiek mokinių, studentų ir darbuotojų“, „įskaitant direktoriaus pavaduotoją“, praėjusią savaitę išplatintame pranešime teigė policija.
Dėl išpuolio Ojo valstijos Visuotinio pagrindinio ugdymo taryba penktadienį nurodė laikinai uždaryti aplinkines mokyklas, kad „būtų išvengta bet kokių antrinių incidentų ir kad saugumo agentūroms būtų leista visiškai stabilizuoti padėtį rajone“.
Vėliau taryba pranešė, kad mokyklos turėtų būti atidarytos pirmadienį.
