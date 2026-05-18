Po atakos Maskvoje Zelenskis prakalbo apie „balanso pokytį“

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) sekmadienį patvirtino, kad kartu su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis įvykdė operaciją, kurios taikinys buvo karinė pramoninė ir degalų infrastruktūra Maskvos srityje, įskaitant Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, taip pat oro gynybos sistemos ir infrastruktūra Belbeko kariniame aerodrome okupuotame Kryme.
Rusijos pareigūnai ir vietos žiniasklaida skelbė, kad per ataką buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir žuvo mažiausiai trys žmonės. V. Zelenskis vėliau pakomentavo ataką, pavadindamas ją „visiškai pateisinamu atsaku“ į nuolatinius Rusijos smūgius Ukrainos miestams.
„Daug (Vakarų) partnerių dabar signalizuoja, kad mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė – tiek požiūris į šį karą, tiek Rusijos taikinių pasiekiamumas Rusijos teritorijoje“, – sekmadienį savo vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad smūgiais Maskvai buvo reikšmingai pademonstruoti Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai.
V. Zelenskio teigimu, Ukrainos duomenys rodo, jog per 24 valandas gegužės 16–17 dienomis Ukrainos „aktyvių operacijų“ buvo daugiau nei Rusijos.
„Šiais metais padaryta daug, matomas veiksmų balanso pokytis mūšio lauke“, – sakė V. Zelenskis.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sekmadienį pareiškė, kad Maskva galėtų atnaujinti dialogą su Europa dėl Rusijos karo Ukrainoje.
Kalbėdamas su Rusijos propagandistu Pavelu Zarubinu po Ukrainos dronų atakos Maskvos srityje D. Peskovas sakė, kad Kremlius suinteresuotas atnaujinti bendravimą, ir išreiškė viltį, kad ilgainiui susiformuos „praktiškas požiūris“.