Po naujausios Rusijos atakos be elektros liko dalis Odesos srities

Tai naujausias Rusijos išpuolis prieš Ukrainos energetikos objektus artėjant šaltajam metų sezonui.
Tačiau pareigūnai nenurodė, kiek žmonių paveikė šis naujausias elektros energijos nutraukimas.
Vėliau didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad jai pavyko atkurti elektros tiekimą daugiau nei 240 tūkst. namų ūkių Odesos srityje.
„Praėjusią naktį priešas atakavo Odesos srities energetikos ir civilinę infrastruktūrą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.
„Inžinieriai deda visas pastangas, kad visiškai atkurtų elektros energijos tiekimą“, – pridūrė jis.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva, smogdama energetikos objektams ir geležinkeliams, siekia sukelti chaosą.
Atsakydama į tai, Ukraina sustiprino savo dronų ir raketų smūgius į Rusijos teritoriją, o V. Zelenskis sakė, kad ši taktika duoda rezultatų ir didina degalų kainas Rusijoje.
Anksčiau šeštadienį DTEK pranešė, kad po penktadienio išpuolio elektros tiekimas buvo atkurtas daugiau nei 800 tūkst. Kyjivo gyventojų.
Penktadienį V. Zelenskis paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.