Po Rusijos smūgių Kyjive žuvo mažiausiai 24 žmonės

Ketvirtadienį sostinėje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai girdėjo visame mieste kaukiančias oro pavojaus sirenas, o po kelias valandas trukusių galingų sprogimų ir dangų nušvietusių blyksnių Kyjivo gyventojai bėgo slėptis į metro stotis.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas, daugiausia į Kyjivą, ir pridūrė, kad oro gynybos daliniai numušė 652 dronus ir 41 raketą.
„Viskas degė. Žmonės klykė (...) žmonės šaukė“, – netoli sugriauto sovietinių laikų gyvenamojo namo AFP pasakojo Kyjivo gyventojas Andrijus, vis dar vilkintis naktiniais marškiniais su kraujo dėmėmis.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinėje apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamuosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką ir kitą civilinę infrastruktūrą.
„Kyjive vis dar vyksta darbai pastato, į kurį pataikė Rusijos raketa, vietoje – ji tiesiog sulygino su žeme gyvenamąjį namą nuo pirmo iki devinto aukšto“, – vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Per atakas žuvo 24 žmonės, įskaitant tris vaikus, penktadienio rytą pranešė Ukrainos pagalbos tarnyba, atnaujindama anksčiau skelbtą informaciją apie 21 žuvusįjį.
Iš vieno sugriauto gyvenamojo namo griuvėsių ištraukti septyni kūnai – trijų vyrų, trijų moterų ir jaunos merginos, pranešė policija.
Dar 47 žmonės buvo sužeisti.
Tuo tarpu Rusijos pareigūnai vėliau penktadienį pranešė, esą per Ukrainos smūgius Riazanės miestui žuvo trys žmonės ir mažiausiai 12 buvo sužeisti.
Balistinis iššūkis
Per Rusijos atakas taip pat sužeista žmonių pietiniuose Odesos ir Chersono regionuose bei rytinėje Charkivo srityje.
„Tai tikrai nėra veiksmai tų, kurie tiki, kad karas artėja prie pabaigos. Svarbu, kad partneriai netylėtų apie šį smūgį“, – sakė V. Zelenskis.
Ukraina pranešė numušusi 94 proc. visų dronų ir 73 proc. Rusijos paleistų raketų.
„Sunkiausias iššūkis yra gintis nuo balistinių raketų“, – teigė jis.
Mirtinas atakas pasmerkė daugybė Ukrainos sąjungininkių, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), Estiją, Latviją, Suomiją, Nyderlandus, Moldovą ir Slovakiją.
„Bombarduodama civilius gyventojus, Rusija demonstruoja ne tiek savo jėgą, kiek silpnumą: jai trūksta sprendimų kariniame fronte ir ji nežino, kaip užbaigti savo agresijos karą“, – sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) teigė, kad atakos Kyjive rodo, jog Rusija „atvirai tyčiojasi“ iš pastangų užbaigti karą.
Daugiau nei prieš ketverius metus į Ukrainą įsiveržusi Rusija pareiškė, kad raketų ir dronų banga buvo nukreipta į su kariuomene susijusius objektus ir energetikos objektus, aprūpinančius Ukrainos kariuomenę.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paskelbė, kad penktadienis sostinėje bus paskelbtas gedulo diena, „prisimenant didžiausio priešo išpuolio“ prieš sostinę aukas.
Jis teigė, kad vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, o pramoginiai renginiai bus draudžiami.
Šis konfliktas yra baisiausias Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, per jį žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o dar milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Chaotiškos gelbėjimo scenos
Ketvirtadienį auštant AFP žurnalistai tapo chaotiškų scenų liudininkais, kai gelbėtojai kasėsi per sugriuvusio gyvenamojo namo nuolaužų krūvas.
Buvo matyti, kaip pagalbos tarnybų darbuotojai iš įvykio vietos traukia per smūgius sužeistus ir žuvusius žmones, o gyventojai verkė laukdami žinių apie savo artimuosius ir kaimynus.
Ši ataka yra naujausias smūgis pastangoms užbaigti konfliktą po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę tarpininkavo sudarant trijų dienų paliaubas tarp Kyjivo ir Maskvos, taip suteikdamas menkų vilčių dėl taikos.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas taip pat užsiminė, kad karas gali eiti į pabaigą.
Tačiau trumpas paliaubas aptemdė kaltinimai pažeidimais, ir abi pusės iškart po to atnaujino atakas.
Trečiadienį ir ketvirtadienį Rusijos kariuomenė į Ukrainą paleido daugiau nei 1,5 tūkst. dronų, pranešė Kyjivo oro pajėgos.
Kremlius atmetė idėją, kad praėjusį šeštadienį išsakyti nekonkretūs V. Putino komentarai, jog karas „artėja prie pabaigos“, reiškia, kad Maskva sušvelnins savo poziciją.
Trečiadienį jis pakartojo savo reikalavimą, kad Ukraina visiškai pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono, prieš pradedant paliaubas ir plataus masto taikos derybas.
Kyjivas atmetė tokį žingsnį kaip prilygstantį kapituliacijai.
Kyjivas paragino D. Trumpą aptarti konflikto užbaigimą per šią savaitę Pekine vyksiančius susitikimus su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
„Ši barbariška ataka tokio svarbaus viršūnių susitikimo metu rodo, kad Rusijos režimas kelia pasaulinę grėsmę tarptautiniam saugumui. Vietoj taikos ir vystymosi Maskva siekia agresijos ir teroro“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Ketvirtadienį Rusijos dronai taip pat smogė Jungtinių Tautų (JT) automobiliui pietiniame Ukrainos mieste Chersone, sakė V. Zelenskis, kaltindamas Maskvą sąmoningai į jį nusitaikius, tačiau pridūrė, kad aukų išvengta.