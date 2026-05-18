Poilsiautojas neištvėrė: dėl gultų prie baseino kreipėsi net į teismą

Diuseldorfo apylinkių gyventojas Davidas Eggertas pasakojo, kad viešbutyje buvo net šeši baseinai ir daugybė gultų, tačiau jo šeimai laisvos vietos taip ir nepavyko rasti.
„Žinote, kaip tai būna. Šiame viešbutyje tai nebuvo didelė staigmena, nes tikrai esate apie tokį dalyką girdėję ar matę patys. Mane nustebino mastas – tai buvo tikrai didžiulis viešbutis su daugybe gultų“, – sakė atostogautojas.
Gultų „medžioklė“ daugelyje viešbučių jau seniai tapo kone atskira sporto šaka. Nors rezervuoti gultus rankšluosčiais dažnai draudžiama, taisyklės neretai tiesiog ignoruojamos – taip nutiko ir šiuo atveju. Su problema susidūręs Davidas Eggertas pagalbos pirmiausia kreipėsi į penkių žvaigždučių viešbučio administraciją, tačiau ši jį nukreipė pas kelionių organizatorių. TUI padėkojo už atsiliepimą ir pažadėjo informaciją perduoti viešbučiui, tačiau per visas 12 dienų trukusias atostogas situacija taip ir nepasikeitė.
Po kelionės 48-erių vyras dar kartą kreipėsi į TUI. Pasak jo, bendrovė pasiūlė 350 eurų kompensaciją ir, anot paties vyro, gana originalų komentarą.
„Kad turėčiau į tai žiūrėti ramiai, kaip į iššūkį. Kituose viešbučiuose, taip pat ir kitose šalyse, ryte įprasta, kad skubi atsikelti ir dalyvauji varžybose, t. y. kas gaus geriausią gultą ir geriausias vietas“, – neslėpė poilsiautojas.
Su tokia situacija taikstytis nenorėjęs vokietis nusprendė imtis teisinių veiksmų. Jam padėjo advokatas, o kartu jie kreipėsi į Hanoverio apygardos teismą, nes būtent ten įsikūrusi kelionių organizatoriaus TUI būstinė.
350 eurų kompensacija už daugiau nei 7 tūkst. eurų kainavusias atostogas vyrui pasirodė akivaizdžiai per maža. Galiausiai šių metų balandį teismas priėmė sprendimą Davido Eggerto naudai – vyrui buvo priteista 987 eurų kompensacija.
„Pavyko, nes klientas viską padarė teisingai. Pirmiausia susisiekdamas su kelionių organizatoriumi, nes tik jie gali pasiūlyti teisių gynimo priemonę. Jei jie to nepadaro arba dėl kokių nors priežasčių nusprendžia to nedaryti, tuomet galite vėliau pateikti ieškinį“, – komentavo advokatas Marcas Romeike.
Teisininkas tokiose situacijose poilsiautojams patarė viską kruopščiai filmuoti ir fotografuoti, kad vėliau būtų galima turėti įrodymų. Taip pat jis perspėjo jokiu būdu neliesti ir nenuiminėti kitų žmonių daiktų nuo gultų. Kilus problemai, visada reikėtų kreiptis į viešbučio administraciją. Anot jo, priešingu atveju konfliktai ir nemalonumai beveik garantuoti, o atostogos gali būti sugadintos.
