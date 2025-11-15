Policija atskleidė daugiau detalių apie tragediją Stokholme

Penktadienį popietinio piko metu autobusas įvažiavo į eilę stotelėje laukusių žmonių, žuvo trys asmenys, o dar trys buvo sužeisti.
„Remiantis iki šiol išanalizuota medžiaga, įskaitant liudininkų parodymus ir nuotraukas, nėra jokių įrodymų, kad incidentas buvo tyčinis“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas Ola Osterlingas (Ola Esterlingas).
Vairuotojas, kuris iš pradžių buvo sulaikytas dėl įtarimų netyčine žmogžudyste, yra ligoninėje, sakė jis.
Nei vairuotojo, nei aukų vardai kol kas neįvardyti.
