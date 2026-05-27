 Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo

Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo

2026-05-27 16:01
BNS inf.

Popiežius Leonas XIV trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo, rašoma oficialioje „Vatican News“ svetainėje.

<span>Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo</span>
Popiežius reiškia susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo / Scanpix nuotr.

„Susirūpinęs stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštu išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpuolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus“, – sakė popiežius.

„Karas ne išsprendžia problemas, o jas pagilina. Jis ne sukuria saugumą, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekalti žmonės“, – sakė Leonas XIV, užbaigdamas bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
popiežius Leonas XIV

Daugiau naujienų