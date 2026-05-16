Prancūzijoje dėl palestiniečių vėliavos ant Eiffelio bokšto sulaikyti šeši žmonės

Klimato aktyvistų grupė „Extinction Rebellion France“ prisiėmė atsakomybę už tai, kad penktadienio popietę nuo pirmojo bokšto aukšto nusidriekė didžiulė vėliava.
Grupės atstovas teigė, kad taip siunčiama palaikymo žinutė palestiniečiams, kaltinant Izraelį vykdant žudynes Gazos Ruože, taip pat „ekocido nusikaltimus“, įskaitant alyvmedžių rovimą palestiniečių žemėje.
Tai turėjo sutapti su „Nakbos“ diena, skirta paminėti palestiniečių perkėlimą kuriant Izraelį 1948 metais.
Rugsėjį, prieš Prancūzijai pripažįstant Palestinos valstybę, ant Eiffelio bokšto buvo projektuojamos Izraelio ir palestiniečių vėliavos, taip pat taikos simboliai – balandis ir alyvmedžio šakelė.
2023 metų spalį, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ įvykdė mirtinus išpuolius prieš Izraelį, sukėlusius karą Gazos Ruože, bokštas buvo apšviestas Izraelio vėliavos spalvomis.
Per „Hamas“ išpuolį 2023 metų spalį žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai, rodo oficialūs Izraelio duomenys, kuriuos fiksuoja naujienų agentūra AFP.
Atsakomosios Izraelio karinės operacijos palestiniečių teritorijoje nusinešė daugiau nei 72,7 tūkst. žmonių gyvybių, taip pat daugiausia civilių, teigia Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.
Nepaisant spalį pasiektų paliaubų, Gazos Ruožas tebėra apimtas smurto, nes Izraelio smūgiai tęsiasi, o kariuomenė ir „Hamas“ kaltina viena kitą pažeidus paliaubas.
