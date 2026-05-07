Prancūzijos miestelį ištiko šokas: pakeliui į mokyklą nužudyta paauglė

Paauglė buvo rasta sunkiai sužalota trečiadienio rytą vienoje Fere-en-Tardenois gatvėje šiaurės rytų Prancūzijoje, pranešė vietos prokuratūra.
Ji mirė nuo daugybinių durtinių kaklo žaizdų dar iki atvykstant pagalbos tarnyboms.
Trečiadienį vakare buvo sulaikytas su tėvais gyvenantis 23 metų bedarbis. Prokuratūros teigimu jis gali būti buvęs žuvusiosios vaikinas.
Ketvirtadienio rytą prie įėjimo į mokyklą, kurioje mergaitė mokėsi, buvo padėta baltų rožių ir uždegta žvakių.
„Tai absoliučiai siaubinga“, – sakė viena motina, išleisdama iš automobilio savo dukteris.
„Paprastai jos važiuoja autobusu, bet šį rytą norėjau nuvežti jas pati“, – sakė ji.
Motina, kalbėjusi su anonimiškumo sąlyga, kad apsaugotų savo vaikus, sakė, kad viena jų „labai gerai“ pažinojo auką.
