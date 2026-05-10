Prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas

Jungtinės Karalystės (JK) jūrų agentūra anksčiau skelbė, kad į laivą pataikė nežinomas sviedinys.
Tai įvyko po to, kai Irano Islamo revoliucinė gvardija pagrasino taikytis į JAV interesus regione.
Kataro gynybos ministerija kiek vėliau pranešė, kad sekmadienį dronas taikėsi į komercinį laivą, atplaukusį į šalies vandenis iš Abu Dabio. Remiantis pranešimu, kilo nedidelis gaisras, tačiau niekas nenukentėjo.
JK jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laivas pranešė, jog į jį už 23 jūrmylių (43 km) į šiaurės rytus nuo Dohos pataikė „nežinomas sviedinys“.
„Kilo nedidelis gaisras, kuris buvo užgesintas, aukų nėra. Apie poveikį aplinkai nepranešama“, – teigė agentūra.
Tai buvo naujausias išpuolis prieš laivus Persijos įlankoje nuo tada, kai trapios paliaubos nutraukė kovas tarp Jungtinių Valstijų ir Irano.
Per pastarąją savaitę Persijos įlankoje buvo įvykdyti keli išpuoliai prieš laivus. Penktadienį JAV atakavo du Irano naftos tanklaivius, pareikšdamos, kad tanklaiviai bando pažeisti Irano uostų blokadą.
Irano revoliucinės gvardijos karinis jūrų laivynas sekmadienį pakartojo perspėjimą, kad bet koks išpuolis prieš Irano naftos tanklaivius ar komercinius laivus bus sutiktas „smarkiu puolimu“ prieš vieną iš JAV bazių regione ir priešo laivus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pakartojo grasinimus atnaujinti plataus masto bombardavimą, jei Iranas nesutiks su susitarimu vėl atidaryti sąsiaurį ir sumažinti savo branduolinę programą.
Iranas faktiškai blokuoja šį svarbų vandens kelią nuo tada, kai JAV ir Izraelis pradėjo karą vasario 28-ąją, o tai sukėlė pasaulinį degalų kainų šuolį ir supurtė pasaulio rinkas.
