Prieš JAV rengiamas derybas – Izraelio ir „Hezbollah“ susirėmimai

Izraeliui stiprinant puolimą Libane, įskaitant intensyvų bombardavimą ir giliausią sausumos invaziją per pastaruosius du dešimtmečius, iškilo grėsmė paliauboms platesniame kare Artimuosiuose Rytuose tarp JAV ir Irano.
„Hezbollah“ įtraukė Libaną į konfliktą kovo 2 dieną, paleisdama raketas į Izraelį, keršydama už tai, kad šis drauge su JAV nužudė Irano aukščiausiąjį lyderį. Tuo metu Teheranas pareikalavo, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį taikos susitarimą su Vašingtonu.
Naktiniai susirėmimai įvyko po to, kai Libanas pranešė, kad Irano remiama „Hezbollah“ priėmė JAV pasiūlymą dėl „abipusio atakų nutraukimo“, D. Trumpui pareiškus, kad jis įtikino kariaujančias puses deeskaluoti situaciją.
Pagal šį susitarimą Izraelio smūgiai Dahijėje, pietiniame Beiruto priemiestyje, turėjo būti nutraukti mainais į tai, kad „Hezbollah“ susilaikys nuo atakų prieš Izraelį, teigiama Libano ambasados Vašingtone pranešime.
Tačiau Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, atrodo, privertė suabejoti bet kokiomis paliaubomis, o JAV naujienų portalo „Axios“ pirmadienio pranešime teigiama, kad D. Trumpas pavadino jį „prakeiktu bepročiu“ ir apkaltino keliant grėsmę taikos deryboms su Iranu.
„Į Beirutą kariai nevyks, o visi jau pakeliui buvę kariai jau buvo apgręžti“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ po, jo žodžiais tariant, labai produktyvaus pokalbio su B. Netanyahu rašė D. Trumpas.
„Taip pat per aukšto rango atstovus turėjau labai gerą pokalbį su „Hezbollah“ ir jie sutiko, kad visi apšaudymai liausis – kad Izraelis jų neatakuos, o jie neatakuos Izraelio“, – pridūrė jis.
Vėliau B. Netanyahu pareiškė pasakęs D. Trumpui, „kad jei „Hezbollah“ nenutrauks mūsų miestų ir piliečių atakavimo, Izraelis smogs teroristų taikiniams Beirute“.
Tačiau D. Trumpas dar labiau sustiprino savo spaudimą siekti paliaubų, „Truth Social“ parašydamas, kad „tikėkimės“, jog Izraelio ir „Hezbollah“ kovos sustos „amžinai“.
Apsikeitimas smūgiais
Šie pranešimai nuskambėjo antradienį ir trečiadienį vyksiančio ketvirtojo JAV rengiamų tiesioginių Izraelio ir Libano derybų turo išvakarėse. Praėjusią savaitę karinės delegacijos surengė derybas saugumo klausimais.
Tačiau „Hezbollah“ prisiėmė atsakomybę už virtinę išpuolių prieš Izraelio taikinius, daugiausia pietų Libane, taip pat ir po D. Trumpo pranešimo.
„Hezbollah“ taip pat prisiėmė atsakomybę už raketų ataką prieš Izraelio tanką antradienio rytą Hadatoje, Pietų Libane, platformoje „Telegram“ pareikšdama, kad kovoja prieš „Izraelio pajėgų judėjimą į priekį“.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) vėlų pirmadienį pranešė apie Izraelio smūgius keliose vietovėse šalies pietuose, įskaitant Marvanijės, Sidikino, Jatero ir Mansurio kaimus, taip pat nurodė, kad Debinės miestelį sukrėtė „labai žiaurus sprogimas“.
Savo ruožtu Izraelio kariuomenė pranešė antradienį perėmusi du sviedinius iš Libano, aukų nebuvo.
Teheranas sako, kad paliaubos Libane išlieka pagrindine bet kokio susitarimo su Vašingtonu sąlyga.
Netoli sienos esančio Klajos kaimo, kur kai kurie gyventojai vis dar laikėsi, nepaisydami Izraelio nurodymų evakuotis, kunigas Antoniosas Farah naujienų agentūrai AFP sakė, kad smūgis automobiliui pražudė vyrą, jo sūnų ir dukrą studentę, kai jis vežė juos namo po egzaminų Beirute.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo kovo 2 dienos per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 3 433 žmonės.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad Pietų Libane žuvo du jos kariai, todėl nuo kovo pradžios žuvusių Izraelio karių skaičius išaugo iki 27.
Bėgančios šeimos
Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovas Stephane'as Dujarricas (Stefanas Diužarikas) paragino visas puses „gerbti karo veiksmų nutraukimą“.
Ataskaitoje JT Saugumo Tarybai, su kuria susipažino AFP, A. Guterresas teigė, kad pasibaigus dabartinės misijos mandatui metų pabaigoje bus būtina išlaikyti taikdarius Libane.
Izraelio kariuomenė paragino pietinio Beiruto, „Hezbollah“ tvirtovės, kuri nuo balandžio iš esmės išvengė stiprių atakų, gyventojus evakuotis.
AFP žurnalistai teigė stebėję šeimas, bėgančias iš tankiai apgyvendintų pietinių priemiesčių.
Paliaubos, skirtos sustabdyti kovas Libane, prasidėjo balandžio 17 dieną, tačiau jų nebuvo laikomasi.
Tiek Izraelis, tiek „Hezbollah“ kasdien kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, pateisindami savo atakas ir kaltindami kitą pusę įtariamais pažeidimais.
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