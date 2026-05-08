PSO: hantaviruso protrūkio rizika visuomenei yra itin maža

Virusas plinta tik per „labai artimą kontaktą“, pabrėžė organizacija.
„Tai pavojingas virusas, tačiau tik tam asmeniui, kuris yra tiesiogiai užsikrėtęs, o rizika bendrai populiacijai išlieka itin maža“, – per spaudos konferenciją Ženevoje sakė PSO atstovas Christianas Lindmeieris.
Jis pažymėjo, kad kai kuriais atvejais net asmenys, apsistoję tose pačiose kruizinio laivo „MV Hondius“ kajutėse, „atrodo, nėra užsikrėtę“.
Protrūkis kruiziniame laive „MV Hondius“, kuris dabar plaukia į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą.
Trys laivo keleiviai mirė, o naujausi PSO duomenys rodo, kad iš viso buvo patvirtinti penki susirgimo atvejai ir kad yra dar trys įtariami atvejai.
Ch. Lindmeierio teigimu, ši liga „nė iš tolo neplinta taip, kaip plito“ COVID-19.
„Kontaktų atsekimas yra veiksmingas, nes jis leidžia nustatyti tuos asmenis, kurie turėjo artimą sąlytį“, – sakė Ch. Lindmeieris.
Balandžio 1 dieną laivas išplaukė iš Ušuajos Argentinos pietuose į kruizą per Atlanto vandenyną link Žaliojo Kyšulio, pakeliui sustodamas keliose atokiose salose.
Tuo metu Ispanijos pareigūnai penktadienį ruošiasi priimti daugiau nei 140 keleivių ir įgulos narių, esančių kruiziniame laive, kuriame kilo hantaviruso protrūkis. Laivas plaukia link Kanarų salų, kur sveikatos priežiūros pareigūnai ketina vykdyti kruopščią evakuaciją.
Tikimasi, kad laivas prie Vakarų Afrikos krantų esančią Ispanijos Tenerifės salą pasieks šeštadienį arba sekmadienį.
„Jie atvyks į visiškai izoliuotą, aptvertą teritoriją“, – ketvirtadienį sakė Ispanijos skubios pagalbos tarnybų vadovė Virginia Barcones.
„MV Hondius“ plaukioja su Nyderlandų vėliava, o šios šalies pareigūnai penktadienį pranešė palaikantys glaudžius ryšius su laivo savininku ir valstybių, kurių piliečių yra laive, institucijomis.
JAV sutiko nusiųsti lėktuvą į Kanarų salas, kad repatrijuotų 17 savo piliečių iš kruizinio laivo, teigė V. Barcones. Didžiosios Britanijos vyriausybė taip pat pranešė užsakysianti lėktuvą beveik dviem dešimtims laive esančių savo piliečių evakuoti.
Šiuo metu nė vienam iš laive likusių keleivių ar įgulos narių simptomai nepasireiškia, ketvirtadienį nurodė Nyderlanduose įsikūrusi kruizinių laivų bendrovė „Oceanwide Expeditions“.
Bandoma atsekti kontaktus
Sveikatos priežiūros institucijos keturiuose žemynuose toliau ieško keleivių, kurie išlipo iš laivo prieš nustatant mirtiną protrūkį. Jos taip pat bando atsekti kitus asmenis, kurie nuo to laiko galėjo su jais kontaktuoti.
Balandžio 24 dieną, praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai laive mirė pirmasis keleivis, daugiau nei dvi dešimtys žmonių iš bent 12 skirtingų šalių paliko laivą neatsekus jų kontaktų, ketvirtadienį pranešė laivo operatorius ir Nyderlandų pareigūnai.
PSO nurodė, kad tik gegužės 2-ąją sveikatos priežiūros institucijos pirmą kartą patvirtino hantavirusą vienam iš laivo keleivių.
PSO penktadienį patvirtino, kad lėktuvo palydovės, kuri vienu metu buvo lėktuve su užsikrėtusia kruizinio laivo keleive Pietų Afrikos Respublikoje (PAR), hantaviruso testas buvo neigiamas.
KLM skrydžių palydovė balandžio 25-ąją dirbo reise iš Johanesburgo į Amsterdamą, o vėliau susirgo. Ketvirtadienį ji buvo nuvežta į Amsterdamo ligoninės izoliacijos skyrių.
Kruizo keleivė, Nyderlandų pilietė, kurios vyras mirė laive, jautėsi per prastai, kad galėtų skristi tarptautiniu reisu į Europą, todėl Johanesburge buvo išlaipinta iš lėktuvo ir vėliau tame mieste mirė.
Nyderlandų visuomenės sveikatos tarnyba šiuo metu vykdo skrydžio keleivių, turėjusių kontaktą su sirgusia moterimi prieš jai paliekant lėktuvą, paiešką.
Penktadienį britų sveikatos priežiūros institucijos pranešė, kad hantavirusu gali būti užsikrėtęs trečias JK pilietis.
JK sveikatos saugumo agentūra nurodė, kad įtariamas atvejis užfiksuotas Tristane da Kunjoje – atokioje JK valdoje Atlanto vandenyno pietuose, kur laivas buvo sustojęs balandį.
Apie šio asmens būklę informacijos nėra.
Patvirtinta, kad virusu užsikrėtė kiti du laive buvę britai. Vienas jų gydomas Nyderlandų, kitas – PAR ligoninėje.
PAR pareigūnai stengiasi atsekti visų anksčiau iš laivo išlipusių keleivių kontaktus. Daugiausia dėmesio skiriama balandžio 25-osios skrydžiui iš atokios Šventosios Elenos salos Pietų Atlante į Johanesburgą – kitą dieną po to, kai keleiviai išsilaipino toje saloje.
Naujausi komentarai