PSO vadovas: hantaviruso protrūkis neprimena COVID-19 pandemijos

Kruizinis laivas „MV Hondius“ nuo šeštadienio atsidūrė tarptautinio dėmesio centre, kai PSO buvo informuota apie trijų keleivių mirtį, įtarus hantaviruso protrūkį.
Ši reta liga paprastai plinta nuo užsikrėtusių graužikų, dažniausiai per šlapimą, išmatas ir seiles, tačiau Andų atmaina, kurios trys atvejai dabar yra patvirtinti, yra perduodama tarp žmonių.
Kalbėdamas su AFP PSO būstinėje Ženevoje, Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūros vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas sumenkino pavojų, tvirtindamas, kad „rizika likusiam pasauliui yra maža“.
Paklaustas, ar PSO hantaviruso situaciją laiko panašia į ekstremaliąją situaciją COVID-19 krizės pradžioje, jis atsakė: „Ne, aš taip nemanau.“
Nors vyko „keli susitikimai siekiant koordinuoti mūsų partnerius ir reaguoti“, jis teigė, kad kol kas nemato poreikio šaukti ekstremaliųjų situacijų komiteto posėdžio dėl hantaviruso situacijos.
Vis dėlto Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas apibūdino skubų atsaką, ypač siekiant užtikrinti trijų asmenų, kurie, kaip manoma, yra užsikrėtę virusu, evakuaciją iš kruizinio laivo, nuo sekmadienio inkarą išmetusio prie Žaliojo Kyšulio.
„Trys pacientai buvo evakuoti vos prieš kelias valandas“, – sakė PSO vadovas, pripažindamas, kad jo komanda turėjo „šiek tiek bemiegę naktį, nes ruošėmės šiai evakuacijai“.
Šie trys asmenys yra pakeliui į Nyderlandus, o „Hondius“, tikimasi, netrukus išplauks į Ispanijos Kanarų salas.
„Iš ten, žinoma, likę keleiviai vyks į savo šalis“, – teigė jis.
PSO vadovas teigė, kad prie laivo prisijungė medikai, įskaitant jo agentūros darbuotojus, ir pridūrė, jog „toliau stebėsime ir palaikysime laive esančius žmones, taip pat stebėsime situaciją išorėje“.
„Stengiamės padaryti viską, ką galime“, – sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
