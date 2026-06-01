Rumunija patvirtino – į daugiabutį šalyje rėžęsis dronas yra Rusijos

„Ketvirtadienio vakarą Galacyje sudužęs dronas yra rusiškos kilmės „Geran-2“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas (Nikušoras Danas).
„Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada“, – pridūrė jis.
Penktadienį, dronui pataikius į daugiabutį Galacyje, esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 metų moteris.
Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainoje pradžios.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po Bukarešto pranešimo padėkojo Rumunijos vadovui už, ukrainiečio žodžiais, jo aiškumą.
„Faktai yra geriausias vaistas nuo (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino melo ir jie įrodo, kad Rusijos manipuliacijos nepraeis“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis.
„Ukraina yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti, kad pasipriešintų bendroms grėsmėms ir sustiprintų gyvybių apsaugą – ne tik mūsų šalyje, bet ir draugiškoje Rumunijoje bei likusioje Europos dalyje“, – pridūrė jis.
Rusijos ambasada Rumunijoje apkaltino Ukrainą surengus provokaciją, o prezidentas V. Putinas penktadienį pareiškė, kad niekas negali autoritetingai nustatyti orlaivio kilmės, kol nebus atliktas išsamus tyrimas.
Savo sekmadienio įraše, prie kurio buvo pridėtos keturios nuotraukos, kuriose, kaip teigiama, užfiksuotas įrenginys, Rumunijos prezidentas N. Danas sakė, kad buvo atlikta išsami techninė analizė, parodžiusi, jog Rusija yra „vienintelė atsakinga“.
„Ant rastų nuolaužų buvo nustatytas kirilica parašytas užrašas „GERAN-2“, o išanalizuoti elektroniniai komponentai, navigacijos sistemos, valdymo moduliai, variklis ir konstrukciniai elementai rodo panašumus – net identiškus bruožus – su kitais „Geran-2“ dronais, anksčiau rastais Rumunijos teritorijoje“, – teigė jis.
„Fizikinė ir cheminė analizė patvirtino, kad esama tų pačių medžiagų ir degalų tipų, kurie ne kartą buvo nustatyti šios serijos įrenginiuose“, – pridūrė šalies vadovas.
Nuo karo Ukrainoje pradžios į Rumuniją nukrypo dešimtys dronų, tačiau iki šiol nė vienas gyvenamasis namas nebuvo nukentėjęs.
Dronas į Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijai vykdant smūgius Ukrainai, pranešė rumunų Gynybos ministerija.
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