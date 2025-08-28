Rusija dronais šnipinėja ginklų gabenimą Ukrainai

Šnipinėjimo akcijų tikslas, pasak „Wirtschaftswoche“ yra žvalgyti ginklų gabenimo maršrutus, kurie nuolat keičiami. Taip pat siekiama sužinoti, kokie ginklai netrukus pasieks Ukrainą ir kada į frontą bus pristatyta nauja amunicija.
Vakarų tarnybos spėja, kad Rusija yra gerai informuota, kokie koncernai gamina ginklus Ukrainai. Dėl to gali kilti pavojus jų vadovybei, nes ji gali atsidurti rusų agentų taikiklyje. Pernai tik per plauką pavyko užkirsti kelią išpuoliui prieš „Rheinmetall“ vadovą Arminą Pappergerį.
Rusų dronai žvalgo ir Vokietijos karines bazes, rašo „Wirtschaftswoche“. Tarp jų yra ir bazės, kuriose rengiami Ukrainos kariai. Šnipų sąraše taip pat yra JAV karinės bazės. Šiais metais jau registruotas triženklis skaičius dronų skrydžių.
Bundesveras patvirtino bepiločių skrydžius. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą jų skaičius smarkiai išaugo. Tačiau konkrečių skaičių Bundesveras komentuoti nenorėjo.
JAV slaptosios tarnybos Europos ir Vokietijos tarnyboms patikimai teikia informaciją ir įspėjimus apie Rusijos veiklą, teigia „Wirtschaftswoche“. Tokia informacija, pavyzdžiui, gegužę leido Ciūriche, Kelne ir Konstance sulaikyti tris ukrainiečius, kurie kaltinami Kremliaus pavedimu siuntinėję paketus su sprogmenimis.