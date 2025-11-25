Rusija ir Ukraina apsikeitė mirtinais smūgiais

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) suteikė Ukrainai laiko iki amerikiečių Padėkos dienos – lapkričio 27-osios – patvirtinti planą karo užbaigimo, kuriam Europos lyderiai prieštarauja.
Nepaisant to, Kyjivas ir jo sąjungininkai savaitgalį nagrinėjo Vašingtono 28 punktų planą, į kurį iš pradžių buvo įtraukti daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.
Atnaujintoje plano versijoje siekiama apsaugoti Ukrainos suverenitetą, priešininkams didinant spaudimą mūšio lauke.
Laikinai Rostovo srities gubernatoriaus pareigas einantis pareigūnas antradienio rytą pranešė, kad per Ukrainos smūgius žuvo mažiausiai trys žmonės.
„Šią naktį priešo įvykdyta ataka sukėlė didelį sielvartą “, – platformoje „Telegram“ parašė Jurijus Sliusaras.
Srities uostamiestyje Taganroge, kuriame užfiksuota viena iš mirčių, merė Svetlana Kambulova pažadėjo „imtis būtinų atsakomųjų priemonių“.
Krasnodaro srities gubernatorius Veniaminas Kondratjevas naktinį bombardavimą pavadino „vienu iš ilgiausiai trunkančių ir masiškiausių Kyjivo režimo išpuolių“.
Kitoje sienos pusėje, Ukrainos sostinėje, naujienų agentūros AFP žurnalistai girdėjo garsius sprogimus ir matė žmones, bėgančius į slėptuves, kaukiant oro pavojaus sirenoms.
Kyjivo pareigūnai pranešė, kad per raketų ir dronų salvę į energetikos infrastruktūros objektus sostinėje žuvo mažiausiai vienas žmogus ir septyni buvo sužeisti
„Turime suprasti, kad Rusija nesumažins spaudimo Ukrainai“, – pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, jo vadovaujamoms oro pajėgoms dėl raketų grėsmės visoje šalyje paskelbus pavojaus signalą.
V. Zelenskis, praėjusią savaitę pareiškęs, kad Ukraina rizikuoja „prarasti savo orumą, arba svarbų partnerį“, apibūdino savo šalį kaip išgyvenančią „kritinį momentą“.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris palankiai įvertino pradinį JAV planą, pagrasino užgrobti daugiau teritorijų, jei Kyjivas atmes pasiūlymą.
Rusija šiuo metu yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos, didžiąją dalį šių žemių nuniokojo kovos veiksmai.
Kyjivas ir jo Europos sąjungininkai teigia, kad šis karas, didžiausias ir kruviniausias karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, yra neišprovokuotas ir neteisėtas žemių grobimas, sukėlęs smurto ir naikinimo bangą.
Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo dešimtys tūkstančių civilių gyventojų ir karių.