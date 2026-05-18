Rusija raketomis smogė Dnipro miestui, pranešama apie devynis sužeistuosius

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
„Rusai apšaudė Dniprą raketomis. Pirminiais duomenimis, smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas“, – rašė jis.
O. Hanža pridūrė, kad per šį antpuolį kilo keletas gaisrų.
„Viename iš pastatų įstrigę žmonės. Avarinės tarnybos jau teikia pagalbą“, – pažymėjo pareigūnas.
Vėliau regiono gubernatorius pranešė, kad sužeisti devyni žmonės.
„Per rusų ataką Dnipre jau sužeista devyni žmonės. Medicininės pagalbos prireikė dešimtmečiui berniukui. Jam ir keturiems suaugusiesiems teikiama ambulatorinė pagalba“, – rašė O. Hanža.
Pasak pareigūno, dar keturi žmonės paguldyti į ligoninę, visų būklė yra vidutinio sunkumo.
Pirmiau buvo pranešta, kad nuo gegužės 17 d. vakaro šį miestą puolė didelis skaičius priešo dronų.