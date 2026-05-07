Rusija vėl ragina gyventojus išvykti iš Kyjivo, įspėja apie galimą atsakomąjį smūgį

„Dar kartą primename Kyjivo civiliams gyventojams ir užsienio diplomatinių misijų darbuotojams apie būtinybę laiku palikti miestą“, – teigiama Gynybos ministerijos pareiškime, kuriame žadama Ukrainos atakos atveju „atsakyti tuo pačiu“.
Trečiadienio vakare Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjimo renginius Maskvoje.
Savo grasinimo Rusija tuomet nedetalizavo.
Ketvirtadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė smūgiais, per kuriuos Rusijos pasienio mieste Brianske buvo sužeista 13 žmonių, o Ukrainos Dnipro mieste – vienas, pranešė abiejų pusių pareigūnai.
Rusija kasmet gegužės 9 dieną mini Antrojo pasaulinio karo Pergalės dieną surengdama didžiulį karinį paradą Raudonojoje aikštėje.
Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8–9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais.
Trečiadienį užsienio diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms išsiųstoje notoje Rusija įspėjo, kad suduos „atsakomąjį smūgį“ Ukrainos sostinei, „įskaitant sprendimų priėmimo centrus“, jei Ukraina šį šeštadienį sutrikdys minėjimo renginius.
Ji paragino juos „užtikrinti savalaikę diplomatinių ir kitų atstovybių darbuotojų, taip pat piliečių evakuaciją iš Kyjivo miesto“.