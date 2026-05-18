Per Rusijos atakas Ukrainoje sužeista daugiau nei 30 žmonių

Kyjivas ir Maskva pastaruoju metu intensyvino mirtinas tolimojo nuotolio atakas.
Maskva bombarduoja Ukrainos miestus nuo pat invazijos pradžios prieš daugiau nei ketverius metus, tačiau naujausia Rusijos ataka surengta po to, kai abi šalys apsikeitė vienais kruviniausių smūgių per pastaruosius mėnesius.
Rusija taikėsi į pramoninį Dnipro miestą į pietus nuo sostinės. Dnipro meras socialiniuose tinkluose paskelbė nuotraukas, kuriose matyti išdaužyti gyvenamųjų namų langai.
„Sužeisti 26 žmonės. Priešas atakavo šešis regiono rajonus raketomis, dronais, artilerija ir aviacinėmis bombomis“, – sakė regiono vadovas Oleksandras Hanža.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad numušė daugumą iš 546 Rusijos pajėgų paleistų dronų, tačiau tik keturias iš 22 raketų.
Ukraina sukūrė sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas.
Rusijos smūgiai taip pat sužeidė penkis žmones pietiniuose Odesos, Chersono ir Zaporižios miestuose.