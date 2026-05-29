Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį namą Rumunijos teritorijoje

„Naktį iš gegužės 28-osios į 29-ąją Rusijos Federacija atnaujino dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje, netoli upės sienos su Rumunija“, – teigė Rumunijos gynybos ministerija.
„Vienas iš šių dronų įskrido į Rumunijos oro erdvę, radaru buvo sekamas iki Galacio miesto pietinės dalies ir nukrito ant daugiabučio namo stogo, o nuo smūgio kilo gaisras“, – nurodė ministerija.
Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviem nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas.
Tarptautinė reakcija
NATO vadovas Markas Rutte penktadienį patikino Rumunijos prezidentą dėl „visiško Aljanso solidarumo“ ir pasmerkė Rusiją.
„Beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų mums visiems, – po pokalbio su prezidentu Nicusoru Danu socialiniuose tinkluose rašė generalinis sekretorius. – Patvirtinau, kad NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą.“
Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen penktadienį pareiškė, kad Rusijos „agresijos karas peržengė dar vieną ribą“.
„Esame visiškai solidarūs su Rumunija ir jos žmonėmis, – socialiniuose tinkluose rašė U. von der Leyen. – Toliau stiprindami savo saugumą ir atgrasymo priemones, ypač prie mūsų rytinės sienos, mes ir toliau didinsime spaudimą Rusijai.“
„Griežtai smerkiu Rusijos dronų smūgius prieš rumunus jų namuose, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Moldovos prezidentė Maia Sandu. – Tai yra rimta. Moldovos Respublika visiškai solidarizuojasi su Rumunija ir linki greito pasveikimo sužeistiesiems Galacyje. Rusija kelia pavojų visiems ir turi būti sustabdyta.“
Prancūzijos užsienio reikalų ministras penktadienį apkaltino Rusiją įvykdžius „neatsakingą poelgį“.
„Noriu pasmerkti šį neatsakingą Rusijos poelgį“, – transliuotojui „France Inter“ sakė Jeanas-Noelis Barrot, pabrėždamas, kad buvo nusitaikyta į „Europos Sąjungos ir NATO šalį“.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna penktadienį pareiškė, kad rusų drono smūgis Rumunijoje pabrėžia būtinybę didinti spaudimą Rusijai.
„Rusija užima vis silpnesnę poziciją mūšio lauke savo kare prieš Ukrainą, tačiau ji ir toliau siekia savo tikslų žiauriais dronų ir raketų išpuoliais. Augantis (Vladimiro) Putino nervingumas, kylantis dėl sėkmės stokos, yra pavojingas, nes didina rimtų incidentų tikimybę“, – kalbėjo ministras.
„Praėjusią naktį įvykęs Rusijos drono smūgis į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje yra griežtas priminimas, kad Rusijos agresija neapsiriboja Ukrainos sienomis, bet ir tiesiogiai kelia grėsmę NATO sąjungininkėms“, – sakė M. Tsahkna.
Jis pabrėžė, kad Estija palaiko glaudžius ryšius su Rumunija ir kitomis sąjungininkėmis po šio incidento.
„Aišku, kad NATO sąjungininkių atgrasymo ir gynybos laikysena, ypač oro gynyba, turi būti sustiprinta“, – pažymėjo užsienio reikalų ministras.
Pasak M. Tsahknos, taip pat būtina toliau remti Ukrainą ir didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą.
„Siekant šio tikslo, turi būti priimtas stiprus 21-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas, apimantis visišką draudimą teikti jūrų paslaugas laivams, gabenantiems Rusijos naftą ir naftos produktus“, – teigė jis.
Ukrainos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad drono smūgis į daugiabutį NATO priklausančioje Rumunijoje parodė, jog Rusija kelia grėsmę visai Europai.
„Pastarasis Rusijos drono įsibrovimas į Rumunijos oro erdvę ir jo sprogimas (...) dar kartą įrodė, kad Rusijos agresija kelia realią grėsmę Juodosios jūros regionui ir visai Europai“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą.
Rumunijos oro erdvėje aptikus dronus, buvo pakelti du naikintuvai F-16, teigė gynybos ministerija.
Dėl galimų Rusijos smūgių kaimyninėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, nors ryte jis buvo atšauktas.