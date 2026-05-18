Rusijos dronas pataikė į Kinijos krovininį laivą

Tai įvyko likus dienai iki Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito į Pekiną susitikti su Xi Jinpingu.
„Dronai smogė Odesai (...) ir vienas iš jų pataikė į Kinijai priklausantį laivą. Rusai negalėjo nežinoti, koks laivas yra jūroje“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad nė vienas įgulos narys – visi jie yra Kinijos piliečiai – nenukentėjo ir kad laivas tęsė kelionę.
„Laivas atplaukė pasikrauti. Naktį į jį pataikius (dronui) „Shahed“, įgula pati susitvarkė su padariniais. Laimei, niekas nenukentėjo, ir laivas tęsė kelionę į paskirties uostą“, – sakė karinio jūrų laivyno atstovas spaudai Dmytro Pletenčukas.
Ukrainos karinis jūrų laivynas nurodė, kad laivo pavadinimas yra „KSL Deyang“.
Jis paskelbė nuotrauką, kurioje matyti po numanomo smūgio pajuodusi viršutinio denio dalis.
Kyjivas nuolat praneša apie Rusijos išpuolius prieš civilinius laivus netoli Odesos uosto – gyvybiškai svarbaus Ukrainos žemės ūkio eksporto jūra taško.
Tačiau pirmadienio išpuolis įvyko prieš pat V. Putino dviejų dienų kelionę į Pekiną, kur jis ir Xi Jinpingas ketina gilinti dvišalius draugiškų valstybių ryšius.
Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusijos pajėgos naktį atakavo Ukrainą 524 atakos dronais ir 22 raketomis, įskaitant balistines ir sparnuotąsias raketas.
Kinija nuolat ragina rengti derybas dėl kovų nutraukimo. Ji niekada nepasmerkė Rusijos dėl 2022 metų vasarį pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą ir prisistato kaip neutrali šalis.
Turkija ir Jungtinės Tautos (JT) 2022 metais tarpininkavo sudarant Kyjivo ir Maskvos susitarimą, sudariusį sąlygas Ukrainos grūdų eksportui iš Juodosios jūros, bet Kremlius maždaug po metų jį nutraukė.