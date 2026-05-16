Iš Rusijos į Ukrainą grąžinti 528 žuvusių karių kūnai

„Teisėsaugos tyrėjai, bendradarbiaudami su teismo medicinos institucijų atstovais, imsis visų būtinų veiksmų, kad identifikuotų grąžintus palaikus“, – nurodė agentūra.
Per ankstesnius grąžinimus Rusija kartais perduodavo Kyjivui savo pačios karių kūnus. Ukrainos pareigūnai teigė, kad tokia praktika galėjo būti siekiama išvengti kompensacijų mokėjimo rusų šeimoms arba atspindėjo „aplaidų požiūrį į savo žmones“.
Rusijos pusė nekomentavo, ar Ukraina mainais perdavė Rusijos karių kūnų.
Šis grąžinimas įvyko po to, kai penktadienį per naujausius Kyjivo ir Maskvos mainus iš Rusijos nelaisvės grįžo 205 ukrainiečiai karo belaisviai.