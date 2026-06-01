Per Rusijos smūgius Dnipropetrovskui žuvo moteris, 9 asmenys sužeisti

„Priešas beveik 40 kartų dronais, iš artilerijos bei aviacinėmis bombomis atakavo keturis regiono rajonus“, – rašė jis.
Apgadinta infrastruktūra, daugiabučiai, administracinis pastatas, degalinė, automobiliai. Per apšaudymą žuvo 50-metė moteris. Devyni žmonės buvo sužeisti.
Per rusų drono smūgį sunaikintas pašto skyrius Dnipro mieste. Pastatas visiškai sudegė.
Anksčiau pranešta, kad naktį į sekmadienį rusų dronas smogė policijos automobiliui Chersone. Buvo sužeisti trys pareigūnai.
„Nepaisant nuolatinio pavojaus, policininkai toliau vykdo savo pareigas, gelbsti žmones ir suteikia pagalbą visiems, kuriems jos reikia“, – „Telegram“ kanale teigė Ukrainos patrulių policijos skyriaus vadovas Oleksijus Biložyckis.