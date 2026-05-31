Per Rusijos smūgius Ukrainoje per parą žuvo 5 žmonės, 37 sužeisti (žiniasklaida)

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Dnipropetrovsko srityje per Rusijos atakas buvo sužeista 12 žmonių, iš jų 11 – Nikopolio rajone ir vienas – Kryvyj Riho rajone, nurodė srities vadovas Oleksandras Hanža.
Nikopolio rajonas nuolat patiria Rusijos atakas, nes jis yra kitoje Dnipro upės pusėje priešais Enerhodarą, kurį Rusija yra okupavusi nuo 2022 metų. Enerhodare taip pat yra Zaporižios atominė elektrinė, kurioje yra įsikūrusios Rusijos pajėgos ir kuri naudojama kaip svertas branduoliniams grasinimams.
Šie išpuoliai įvyko Rusijai naktį surengus platesnio masto dronų ataką prieš Ukrainą. Oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 229 dronus, iš kurių 212 buvo numušti. Mažiausiai 14 dronų pasiekė savo taikinius 11 vietovių, o dar penkiose vietose užfiksuotos nukritusios nuolaužos.
Zaporižios srityje per Rusijos atakas žuvo du žmonės ir septyni buvo sužeisti. Kaimyninėje Donecko srityje, vietos pareigūnų duomenimis, žuvo du žmonės ir keturi buvo sužeisti.
Rusijos pajėgos taip pat smogė Koriukivkos miestui Černihivo srityje, kur pataikė į vietos įmonės automobilių stovėjimo aikštelę ir pražudė vairuotoją, pranešė srities vadovas Viačeslavas Čausas.
Per praėjusią parą Rusija atakavo Charkivo srities centrą bei dar 15 miestų ir kaimų, sužeisdama 11 žmonių, teigė srities vadovas Olehas Synjehubovas.
Sumų srityje per Rusijos dronų atakas buvo sužeisti du vyrai, o Chersono srityje Rusijos pajėgos per praėjusią parą nusitaikė į 36 gyvenvietes, įskaitant srities centrą Chersoną, ir sužeidė vieną žmogų, pranešė vietos pareigūnai.