Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dar dvi dešimtys sužeisti

Tai įvyko Kyjivui ir Maskvai suintensyvinus tolimojo nuotolio smūgius, įstrigus taikos deryboms.
Institucijų teigimu, vienas žmogus žuvo pietiniame Ukrainos Chersono mieste, o aštuoni žmonės buvo sužeisti šiauriniame Černihivo mieste, kur 10 tūkst. žmonių liko be elektros.
Pagalbos tarnybos paskelbė nuotraukas iš Černihivo, kuriose matyti, kaip ugniagesių komandos vidury nakties gesina didžiulį gaisrą.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusijos pajėgos per ataką paleido 265 kovinius dronus, o jos oro gynybos daliniai numušė 228 iš jų.
Septyni žmonės buvo sužeisti per Rusijos smūgius Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje, dar keturi – Charkive, vienas – pietrytiniame Zaporižios mieste, o dar mažiausiai du nukentėjo Chersone.
Maskva beveik kiekvieną naktį rengia atakas prieš Ukrainą, kuri pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atsakomuosius smūgius, daugiausia nukreiptus į Rusijos energetikos infrastruktūrą.
2022 metų vasarį prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą tapo kruviniausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, per kurį žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.