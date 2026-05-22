Sikorskis : Putinas gali pakeisti savo karo planus

„Klausėmės (Ukrainos) užsienio reikalų ministro (Andrijaus) Sybihos pranešimo. Padėtis gerėja. Tikimės, kad Putinas peržiūrės savo lūkesčius, kai Ukraina dabar gavo papildomų išteklių iš Europos Sąjungos, o iš Jungtinių Amerikos Valstijų pristatomi ginklai, už kuriuos sumoka Europa“, – sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
R. Sikorskis taip pat padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Amerikos administracijos nariams už tai, kad rotuojamų JAV karių buvimas Lenkijoje „išliks daugiau ar mažiau ankstesnio lygio“.
Neseniai D. Trumpas sakė, kad nepaisant ankstesnių Pentagono pareiškimų, Jungtinės Valstijos dislokuos Lenkijoje papildomą karinį kontingentą.
Anksčiau Pentagonas nusprendė išvesti iš Vokietijos maždaug 5000 amerikiečių karių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte palankiai įvertino JAV pranešimą apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje.