Slovakijos teismas premjerą pašovusiam vyrui skyrė 21 metų laisvės atėmimo bausmę

J. Cintula buvo nuteistas dėl kaltinimų terorizmu, nes veikė „motyvuotai, siekdamas sustabdyti tinkamą vyriausybės funkcionavimą“, sakė teisėjas Igoris Kralikas.
2024 metų gegužės 15 dieną 72 metų poetas J. Cintula iš arti keturis kartus šovė į nacionalistą ir Kremliui prijaučiantį R. Fico ir sunkiai jį sužeidė.
Išpuolis įvyko po vyriausybės posėdžio centrinės Slovakijos kalnakasybos mieste Handlovoje, kai R. Fico išėjo į gatvę pasisveikinti su šalininkais.
Įvykio vietoje sulaikytas J. Cintula sakė, kad šovė į R. Fico norėdamas jį sužeisti, bet ne nužudyti.
Tačiau teismas pripažino jį kaltu dėl kaltinimų terorizmu ir skyrė jam 21 metų laisvės atėmimo bausmę griežto režimo kalėjime.
„Teismui nekilo abejonių, kad nusikaltimas buvo įvykdytas ir kad jis buvo itin sunkus“, – teigė teisėjas.
Skaitant nuosprendį J. Cintula atrodė ramus, žiūrėdamas į žmonių pilną salę.
Po posėdžio jo advokatas Namiras Alyasry žurnalistams sakė, kad jis greičiausiai apskųs nuosprendį.
„Verta“
Teismo procesas specialiajame baudžiamųjų bylų teisme Banska Bistricos mieste prasidėjo liepą.
Pats R. Fico nedavė parodymų, tačiau po užpuolimo jis pateikė tyrėjams vaizdo įrašą, kuris buvo paleistas teisme.
Iš pradžių prokurorai kaltino J. Cintulą tyčine žmogžudyste, bet vėliau perkvalifikavo šaudymą į teroro išpuolį, nurodydami jo politinius motyvus.
„Buvo verta“, – vietos žiniasklaida citavo J. Cintulos šūksnį, kurį jis sušuko išeidamas iš teismo anksčiau šį mėnesį po baigiamosios kalbos teisme.
Po šaudymo J. Cintula policijai sakė, kad norėjo protestuoti prieš R. Fico vyriausybės veiksmus, įskaitant karinės pagalbos karo nuniokotai Ukrainai sustabdymą, kaip teigiama nutekintame vaizdo įraše.
R. Fico buvo atliktos dvi ilgos operacijos ir jis grįžo į darbą praėjus dviem mėnesiams po to, kai buvo pašautas.
61-erių R. Fico ketvirtą kadenciją eina ministro pirmininko pareigas, vadovaudamas trijų partijų koalicijai, kuri 5,4 mln. gyventojų turinčią ES ir NATO narę valdo nuo 2023 metų.
Grįžusi prie valstybės vairo R. Fico vyriausybė ėmėsi represijų prieš ne pelno siekiančias organizacijas, kultūros įstaigas ir kai kurias žiniasklaidos priemones, kurias laiko priešiškomis, ir tai sukėlė protestus smarkiai politiškai poliarizuotoje šalyje.
Praėjusį mėnesį parlamentas patvirtino konstitucijos pataisą, kuria apribojamos LGBTIQ asmenų teisės ir kuri yra esminio pakeitimo, pagal kurį nacionalinė teisė taip pat turi viršenybę prieš Europos Sąjungos (ES) teisę, dalis.
Ryšiai su Rusija
Dėl R. Fico ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu puoselėjimo tūkstančiai slovakų protestavo su šūkiu „Slovakija – tai Europa“.
Savo baigiamojoje kalboje akivaizdžiai susijaudinęs J. Cintula teismui sakė, kad jį paskatino moralinė neviltis.
Savo gynybą jis pavadino „manifestu (...) visiems, kurie mano, kad valdžios arogancijai, korupcijai ir melui nėra vietos šalyje, kurioje augs mūsų vaikai“.
Kadaise buvęs R. Fico gerbėjas, J. Cintula pakeitė nuomonę, kai, kaip jis sakė, premjeras, „apsvaigęs nuo valdžios, ėmė iškraipyti tiesą“, priimdamas „neracionalius sprendimus, kurie kenkia šiai šaliai“.
Apibūdindamas išpuolį, J. Cintula sakė žinojęs, kad „turėjo tik kelias sekundes apsispręsti“, kai stovėjo minioje priešais R. Fico.
„Premjeras (...) įkūnijo metų metus kauptą nusivylimą ir neviltį“, – sakė J. Cintula.
R. Fico apkaltino J. Cintula, kad jis yra „neapykantos produktas, žiniasklaidos ir opozicijos sukurtas žudikas“.
