 Sprogimas Italijoje – mįslė tyrėjams: mikroautobuse sudegė migrantai?

Sprogimas Italijoje – mįslė tyrėjams: mikroautobuse sudegė migrantai?

2026-06-01 23:43
Viljama Sudikienė (ELTA)

Italijos degalinėje sudegusiame automobilyje rasti keturių vyrų apanglėję kūnai. Jie aptikti mikroautobuse, kuris užsidegė degalinėje mažame Amendolaros miestelyje šalies pietuose.

<span>Sprogimas Italijoje – mįslė tyrėjams: mikroautobuse sudegė migrantai?</span>
Sprogimas Italijoje – mįslė tyrėjams: mikroautobuse sudegė migrantai? / Asociatyvi magnific nuotr.

Remiantis pirminiais policijos pranešimais, manoma, kad aukos buvo migrantai iš Pakistano, galbūt netoliese ūkyje dirbę sezoniniai darbininkai.

Daug žmonių iš Azijos dirba regiono žemės ūkio sektoriuje už mažus atlyginimus, prastomis darbo sąlygomis.

Jų mirties aplinkybės kol kas neaiškios. Tyrėjai tiria visas įmanomas versijas, sakė pareigūnai.

Kūnus rado ugniagesių brigada, apie 13 val. iškviesta gesinti gaisro. Policija aptvėrė degalinę pagrindiniame kelyje netoli jūros.

Italijos naujienų agentūra ANSA, remdamasi tyrimo šaltiniais, pranešė, kad vyrai galėjo būti nusikaltimo aukos. Kol kas neaišku, ar jie buvo degalinėje, kad pasipildytų degalų ar padarytų pertrauką, ar sprogimo metu jau buvo mirę.

Policija tikisi, kad išsiaiškinti padės vaizdo stebėjimo kameros. Ji jau pasiėmė vaizdo įrašą.

Amendolaros kaimas, turintis 3000 gyventojų, yra Kalabrijos regione. Ten aktyviai veikia įvairios „Ndrangheta“ mafijos organizacijai priklausančios šeimos. Anksčiau ten buvo sudegintos smurtinių nusikaltimų aukos. Tačiau išmanantieji nusikalstamą pasaulį atkreipia dėmesį, kad tokiais atvejais „‘Ndrangheta“ degina kūnus atokiose vietose, o ne degalinėje judrioje gatvėje.

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