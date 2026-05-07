Sprogimas nusinešė dešimtis gyvybių: nemažai žmonių tebelaikomi dingusiais be žinios

Į internetą patekusiuose sprogimo Kinijoje vaizduose – milžiniškas dūmų stulpas ir daugybės pirotechninių užtaisų sprogimų garsai Liujango mieste. Šių vaizdų griežtai valdžios kontroliuojama valstybinė Kinijos televizija neparodė, tačiau valstybinė žiniasklaida daug komentavo, kaip vyko gelbėjimo darbai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sprendžiant iš bepiločiais nufilmuotų vaizdų, gamyklos teritorijoje visiškai sunaikinta dešimtys pastatų. Pagal pirminius duomenis, ten buvo mažiausiai du sandėliai, kuriuose laikytas pirotechnikai naudojamas juodasis dūminis parakas. Jis nėra toks galingas kaip modernūs sprogmenys, tačiau sprogimas ir jo sukeltas gaisras smarkiai nuniokojo didelę teritoriją.
Gretimuose Liujango miesto pastatuose išdužo langų stiklai, o nuo šukių nukentėjo nemažai vietos gyventojų. Kinai pasiuntė dideles gaisrininkų ir gelbėtojų pajėgas, kad kuo greičiau būtų surinkti žuvusieji ir sužeistieji bei ugnis neplistų toliau.
Aukščiausia komunistinės Kinijos vadovybė liepė nedelsiant sustabdyti pirotechnikos gamybą Hunano provincijoje, o kinai yra pagrindiniai pirotechnikos gamintojai pasaulyje, kol nebus patikrinta, kaip vietos gamintojai laikosi saugumo priemonių dirbant su juoduoju paraku.
Susprogusios gamyklos vadovas areštuotas.
