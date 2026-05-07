Šunį gaudžiusi moteris nuėjo į svetimą sklypą: nė nenutuokė apie ten slypintį pavojų

Pagal policijos pateiktą versiją, moteris bandė sugauti savo šunį, kuris nubėgo į kaimyninį sklypą. Ji nė nenutuokė apie ten slypintį pavojų.
Kaimynai išgirdo šūvius ir iškvietė policiją. Specialiosios policijos pajėgos atvyko šarvuočiu, o greitosios pagalbos medikai šratais sunkiai sužeistą moterį nuvežė į ligoninę.
Visa tai atsitiko šeštadienį Gommerno savivaldybės rajone, maždaug už 15 kilometrų nuo Magdeburgo. Pasak kaimynų, 700 gyventojų turinčiame kaime apie 43 metų vyrą sklando įvairiausių gandų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Sakė, kad jis gamino bombas“, – kalbėjo kaimynė Janice Appmann.
Vokiečių žiniasklaida pranešė, kad anksčiau teisto vyro name buvo rasta daug įvairių ginklų, amunicijos jiems ir narkotikų.
Vokietijoje automatiniai šaudymo įtaisai, skirti žmonėms sužeisti ar net nužudyti, yra draudžiami. Tiesa, sklypo savininkas nesuimtas, nes vis dar aiškinamasi dėl jo motyvų.
„Šiuo atveju akivaizdžiai tenkinami sunkinančio užpuolimo elementai ir to negalima pateisinti pagal 32 straipsnį, kuris reglamentuoja savigyną Vokietijos baudžiamojoje teisėje“, – teigė advokatas Janas Siebenhüneris.
Pagal paskutinius pranešimus, šratais sužalota moteris vis dar gydoma intensyviosios terapijos skyriuje. Jos būklė nėra kritinė.
