Teksase įvykdyta 600-oji mirties bausmė

Edwardui Lee Busby jaunesniajam konstatuota mirtis po mirtinos injekcijos už 77 metų į pensiją išėjusios universiteto profesorės Lauros Lee Crane nužudymą 2004 metais.
Remiantis Teksaso baudžiamojo teisingumo departamento pateikta stenograma, savo paskutiniame pareiškime E. L. Busby atsiprašė savo ir L. L. Crane šeimų bei paprašė atleidimo.
„Ponia Crane buvo nuostabi moteris, niekada nenorėjau, kad jai nutiktų kas nors blogo. Labai atsiprašau“, – cituojamas jis.
E. L. Busby advokatai bandė sustabdyti mirties bausmės vykdymą, remdamiesi išvadomis, kad E. L. Busby turi intelekto negalią. Tokio asmens egzekucija pažeistų konstitucinį draudimą taikyti „žiaurias ir neįprastas“ bausmes.
Tačiau konservatorių dominuojamas JAV Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą sustabdyti mirties bausmės vykdymą.
Tai buvo 12-oji mirties bausmė Jungtinėse Valstijose šiais metais.
E. L. Busby tapo 600-uoju asmeniu, kuriam Teksase įvykdyta egzekucija nuo 1982 metų, kai valstija atnaujino mirties bausmės vykdymą po visoje šalyje galiojusio moratoriumo.
Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, Teksasas yra daugiausiai mirties bausmių įvykdanti valstija šalyje. Ši bausmė ten įvykdoma daugiau nei keturis kartus dažniau nei bet kurioje kitoje valstijoje.
Mirties bausmė panaikinta 23 iš 50 JAV valstijų, o dar trijose – Kalifornijoje, Oregone ir Pensilvanijoje – galioja moratoriumai.
