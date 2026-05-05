Tris mirtis kruiziniame laive sukėlęs hantavirusas: kas apie jį žinotina?

Olandų kruizinių laivų operatorius „Oceanwide Expeditions“ pirmadienį patvirtino, kad iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukiančiame laive „MV Hondius“ susidarė „rimta medicininė situacija“.
Hantavirusai gali sukelti kvėpavimo ir širdies sutrikimus, taip pat hemoraginę karštligę.
Skiepų ar specifinių vaistų kovai su hantavirusais nėra. Tai reiškia, kad gydymas apsiriboja tik bandymais palengvinti jų simptomus.
Virusas
Kiekvienas hantavirusas siejamas su konkrečia graužikų rūšimi, kurioje jis gali sukelti ilgalaikę infekciją be akivaizdžių ligos požymių.
Ligas žmonėms sukelia vos keletas hantavirusų rūšių.
Šis virusas pavadintas pagal Hantangango upę Pietų Korėjoje, kur, kaip teigia Šveicarijos sveikatos ministerija, per 1950–1953 m. vykusį Korėjos karą šiuo virusu užsikrėtė ir sunkiai susirgo daugiau nei 3 tūkst. karių.
Perdavimas žmonėms
Hantavirusai žmonėms perduodami per kontaktą su užsikrėtusių laukinių graužikų – pavyzdžiui, pelių ar žiurkių – šlapimu, išmatomis ar seilėmis. Retesniais atvejais infekcija gali atsirasti dėl graužikų įkandimų.
Pasak Prancūzijos nacionalinės visuomenės sveikatos agentūros, žmonės paprastai pasigauna infekciją įkvėpdami užkrėstų dulkių ir aerozolių.
Vienintelis būdas sumažinti užsikrėtimo riziką – vengti kontakto su graužikais bei jų išskyromis ir ekskrementais.
Pasak pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), vienintelis žinomas hantavirusas, kurio ribotas perdavimas iš žmogaus žmogui iki šiol buvo užfiksuotas, yra Pietų Amerikoje aptiktas Andų virusas. Be to, jo perdavimas siejamas su „artimu ir ilgalaikiu kontaktu“.
PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms ir jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove pirmadienį teigė, kad, remiantis ankstesniais protrūkiais, bendras viruso keliamas pavojus visuomenei yra nedidelis.
Diagnozavimas
Pasak PSO, atlikti ankstyvą diagnozę „gali būti sudėtinga“, nes infekcijos simptomai primena keleto kitų kvėpavimo takų ligų simptomus, pavyzdžiui, COVID-19.
PSO teigimu, įtariami atvejai gali būti patvirtinti atliekant įvairius laboratorinius tyrimus, įskaitant „hantavirusui būdingų IgM antikūnų“ nustatymą.
M. Van Kerkhove teigė, kad PSO stengiasi išsiaiškinti užsikrėtimo šaltinį atlikdama epidemiologinius tyrimus, kontaktų sekimą ir laboratorinius tyrimus.
Simptomai
„Nustatyta, kad Amerikos žemyne dėl infekcijos pasireiškė Hantavirusų sukeltas (širdies) plaučių sindromas (HPS) (HCPS) – greitai progresuojanti liga, paveikianti plaučius ir širdį, o Europoje ir Azijoje hantavirusai sukėlė hemoraginę karštligę su inkstų sindromu (HFRS), kuri pirmiausia paveikia inkstus ir kraujagysles“, – teigia PSO.
Skirtingos sveikatos priežiūros institucijos nurodo skirtingus laikotarpius nuo užsikrėtimo iki simptomų pasireiškimo.
Pasak JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC), Amerikoje simptomai paprastai pasireiškia po vienos–aštuonių savaičių nuo kontakto, o HFRS simptomai paprastai išsivysto per vieną–dvi savaites.
Ankstyvieji simptomai paprastai apima karščiavimą, galvos skausmą, raumenų skausmus, pilvo skausmus, pykinimą ar vėmimą.
Susirgus HCPS, liga gali greitai progresuoti iki kosulio, dusulio, skysčių kaupimosi plaučiuose ir šoko, teigia PSO, tuo metu vėlesnėse HFRS stadijose gali pasireikšti žemas kraujospūdis, kraujavimo sutrikimai ir inkstų nepakankamumas.
Susirgimų skaičius ir mirtingumas
PSO duomenimis, pasauliniu mastu kasmet užregistruojama nuo 10 tūkst. iki daugiau nei 100 tūks. infekcijų, daugiausia Azijoje ir Europoje.
Rytų Azijoje, ypač Kinijoje ir Pietų Korėjoje, kasmet užregistruojami tūkstančiai HFRS atvejų. Mirtingumas Azijoje ir Europoje svyruoja nuo mažiau nei vieno procento iki 15 proc., teigia PSO.
Nepaisant žymiai mažesnio sergamumo, HCPS mirtingumas paprastai siekia nuo 20 iki 40 proc., teigia PSO, todėl ši liga kelia didelį susirūpinimą visuomenės sveikatos atžvilgiu.
