Ukraina: šiemet kare gali būti pasiektas taškas, kai Rusija nebegalės atsigauti

„Šiandien Ukraina įgauna vis daugiau pagreičio. Rusijos kovos mašina lėtėja. Šiais metais mes galime pasiekti tokį tašką, kuomet Rusija tiesiog neturės galimybės atsigauti“, – pirmadienį per NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) pavasario sesiją Vilniuje kalbėjo jis.
„Tą sakau kaip buvęs dronų pajėgumų komandos vadovas. Dabar turime labai gerą suvokimą, su kokiais iššūkiais susiduriame mūšio lauke ir dėl to galime pasirūpinti, kad visi sprendimai būtų suderinti su karių poreikiais. Mes žinome, kaip tai pasiekti“, – tvirtino viceministras.
M. Banikas į NATO PA sesiją pasijungė nuotoliu, atsakė į parlamentarų klausimus.
Jis tvirtino, kad prioritetai užtikrinant Ukrainos gynybą yra tie patys – dronai, raketos, oro gynyba, artilerija, amunicija.
M. Baniko duomenimis, Ukrainos pramonė per metus gali pagaminti 20 mln. dronų ir kitų ginklų. Anot jo, atvertos galimybės šioje srityje dalyvauti mažoms įmonėms, startuoliams.
Kita vertus, Ukrainos atstovas pabrėžė, kad sąjungininkų parama lieka vienu pagrindinių jo šalies gynybos aspektų.
„Šiais metais reikia 155 mlrd. dolerių, kad galėtume efektyviai ginti Ukrainą ir Europą. Daugiau nei 60 mlrd. yra dvišalė parama. Mes labai dėkingi už šią paramą, ypač Norvegijai, Švedijai, Danijai, Suomijai, Lietuvai, Nyderlandams, Estijai, Latvijai“, – sakė jis.
Kita vertus, viceministras teigė, kad pristatymo grafike ginkluotės, amunicijos tėra už 24 mlrd. iš žadėtų 39 mlrd. dolerių.
Viceministro teigimu, Europos valstybės, deja, negali užtikrinti ukrainiečiams būtinos ginkluotės per trumpą laiką, JAV lieka viena svarbiausių ginklų tiekėjų.
„Ukraina turi labai unikalios patirties, ir mes esame pasirengę ja dalytis. Mūsų technologijos yra ne tik išbandomos fronto linijoje, jos kuriamos ten. Mes esame pasirengę dalintis jomis su partneriais ir tas bendradarbiavimas būtų abipusiai naudingas. Galų gale Ukraina laimės, bet mums reikią atitinkamų priemonių ir greičio“, – sakė M. Banikas.
Rusija 2022 metų vasario mėnesio įsiveržė į Ukrainą ir pradėjo pilno masto karą.