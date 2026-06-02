 Ukrainos oro gynyba gegužę perėmė daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių

Ukrainos oro gynyba gegužę perėmė daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių

2026-06-02 20:27
Lina Linkevičiūtė (UKRINFORM)

Ukrainos oro gynybos pajėgos 2026 m. gegužę sunaikino daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos oro taikinių, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos.

<span>Ukrainos oro gynyba gegužę perėmė daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių</span>
Ukrainos oro gynyba gegužę perėmė daugiau kaip 57 tūkst. Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių / EPA-ELTA nuotr.

Tarp sunaikintų taikinių buvo:

  • 2 iš oro paleidžiamos balistinės raketos Ch-47M2 „Kinžal“;
  • 50 kruizinių raketų Ch-101;
  • 10 balistinių raketų „Iskander-M“/KN-23;
  • 11 kruizinių raketų „Kalibr“;
  • 14 valdomų raketų „žemė-oras“ Ch-59/Ch-69;
  • 24 kruizinės raketos „Iskander-K“;
  • 5 053 „Shahed“ tipo puolamieji bepiločiai orlaiviai;
  • 1 316 žvalgybinių bepiločių orlaivių;
  • 50 894 kitokio tipo bepiločiai orlaiviai.

Oro pajėgų lėktuvai per mėnesį atliko 1 089 kovinius skrydžius, įskaitant:

  • daugiau kaip 700 misijų, skirtų naikintuvų oro apsaugai;
  • apie 230 misijų, skirtų smogiamosioms operacijoms ir karių paramai iš oro.

Naktį iš birželio 1 į 2 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė 40 raketų ir 602 bepiločius orlaivius, kuriuos paleido Rusijos pajėgos.

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