Ukrainos pajėgos smogė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaiviui

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Anot pranešimo, į tanklaivį „MARQUISE“ pataikė du Ukrainos karinio jūrų laivyno dronai kamikadzės.
Tanklaivis Juodojoje jūroje plaukiojo su Kamerūno vėliava ir buvo nepakrautas, priduriama pranešime.
Smūgio metu laivas buvo maždaug už 210 km į pietryčius nuo Rusijos Tuapsės miesto Krasnodaro krašte.
Generalinis štabas pridūrė, kad žalos mastas nustatinėjamas.
Naktį į trečiadienį Ukrainos dronai taip pat smogė naftos objektams Rusijos Permės ir Orsko miestuose, pranešė vietos pareigūnai ir „Telegram“ kanalai.
Rusijos gynybos ministerija balandžio 29 dieną pranešė, kad jos oro gynyba perėmė 98 Ukrainos dronus.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) savo ruožtu patvirtino įvykus ataką prieš naftos siurblinę netoli Permės.