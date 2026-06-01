Ukrainos žvalgyba: Rusija didina įvairių tipų dronų „Shahed“ pirkimus

Pasak jo, nereikėtų nuvertinti rusų, nes jie išlaikė galingą karo pramonę ir geba greitai padidinti gamybą.
„2024 m. Rusijos „Shahed“ tipo dronų gynybos užsakymas siekė apie 12 tūkst. vienetų. 2026 m. gynybos užsakymas – „Gerbera“, „Geran“ ir kitų tipų dronų „Shahed“ – jau viršija 100 tūkst. vienetų per metus. Tai aiškus pavyzdys, kaip Rusijos gynybos pramonė gali plėstis“, – sakė jis.
Pasak V. Skibitskio, būtina atsižvelgti ir į tai, jog per plataus masto invaziją rusams pavyko rasti būdų, kaip apeiti tarptautines sankcijas. Rusijos tiksliųjų ginklų sudėtyje yra Amerikos ir Europos kompanijų pagamintų detalių.
Be to, Rusijos vadovavimo sistema turi visą bausmių sistemą už suplanuotų ginklų gamybos tikslų nevykdymą, pridūrė HUR vadovo pavaduotojas.
Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainos gynybos pajėgos sutrikdo ir netgi sustabdo kai kurių tipų ginklų ir cheminių elementų gamybą, kai smogia į Rusijos karo pramonės kompleksą.
Pranešta, kad Rusija pradėjo gaminti reaktyvinius nepilotuojamus orlaivius „Shahed“, tačiau Ukraina jau turi Rusijos reaktyvinių dronų „Geran-3“, „Geran-4“ ir „Geran-5“ perėmėjus.