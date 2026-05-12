Vokietija finansuos karių mokymo centrus Ukrainoje

Lankydamasis Ukrainos sostinėje Kyjive, B. Pistorius paaiškino, kad šios lėšos bus skirtos visai vienam mokymo centrui reikalingai infrastruktūrai įrengti.
Jo teigimu, šie centrai skirti padėti išlaikyti operatyvinį Ukrainos kariuomenės pasirengimą, be kita ko ir po galimo taikos susitarimo su Rusija.
„Ši iniciatyva yra viena iš keleto priemonių, skirtų stiprinti atgrasymą ateityje“, – sakė B. Pistorius.
Jis pridūrė, kad Vokietijoje jau buvo apmokyta beveik 27 tūkst. Ukrainos karių.
Plataus masto Rusijos invazija Ukrainoje prasidėjo prieš daugiau nei ketverius metus.