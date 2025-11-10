Vokietijoje dėl mirtino išpuolio Kalėdų mugėje teisiamas prieglobstį gavęs migrantas

50 metų psichiatras Talebas Jawadas Al Abdulmohsenas buvo suimtas šalia apdaužyto automobilio po išpuolio, įvykdyto praėjusių metų gruodžio 20 d. rytiniame Magdeburgo mieste.
Prokurorai teigia, kad T. J. Al Abdulmohseną – islamo kritiką ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų bei radikalių sąmokslo teorijų šalininką – motyvavo „nepasitenkinimas ir nusivylimas“.
Jų teigimu, per išpuolį, pribloškusį šalį likus kelioms dienoms iki Kalėdų, jis siekė „nužudyti kuo daugiau žmonių“, kai išsinuomotu BMW rėžėsi į minią, žuvo devynerių metų berniukas ir penkios moterys nuo 45 iki 75 metų amžiaus.
Vėliau saugumo tarnybos sulaukė nemalonių klausimų, ar išpuolio buvo galima išvengti, atsižvelgiant į tai, kad T. J. Al Abdulmohsenas buvo pagarsėjęs dėl ekstremalios retorikos ir smurtinių grasinimų.
Jam bus pateikti šeši kaltinimai dėl žmogžudystės ir pasikėsinimo nužudyti. Teismo procesas turėtų trukti bent iki kovo mėnesio. Dėl didžiulio nukentėjusiųjų ir liudytojų skaičiaus teismo procesas vyks specialiai pastatytoje laikinoje salėje, nes Saksonijos ir Anhalto žemėje neatsirado salės, kurioje tilptų gausybė teismo proceso dalyvių.
T. J. Al Abdulmohsenas bus patalpintas į neperšaunamą kabiną, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
Daugkartiniai įspėjimai
T. J. Al Abdulmohsenas atvyko į Vokietiją 2006 m. ir po 10 metų gavo pabėgėlio statusą. Jis buvo aktyvus migrantų teisių gynėjas ir socialinės žiniasklaidos naudotojas, skelbė padriką turinį, kritikuojantį islamą, bei kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teorijas. Jis konfliktavo su kitais aktyvistais, kritikavo Vokietijos vyriausybę už tariamą bendrininkavimą „islamizuojant“ šalį.
Nuo 2020 m. jis dirbo psichiatru, nepaisant susirūpinimo dėl jo kompetencijos. Dėl to jis buvo kai kurių kolegų pramintas „Daktaru Google“, rašo naujienų žurnalas „Der Spiegel“.
Žurnalas taip pat pranešė, kad Saudo Arabijos valdžia mėgino įspėti Vokietijos žvalgybą apie 2024 m. rugpjūtį socialinėje žiniasklaidoje paskelbtą įrašą, kuriame T. J. Al Abdulmohsenas svarstė apie ambasados užpuolimą Vokietijoje arba „atsitiktinį vokiečių žudymą“. Tačiau jo grasinimai dažnai nebuvo vertinami rimtai ir, regis, jo keista ideologija lėmė, kad jis nepateko į kovos su terorizmu tarnybų stebėjimo lauką.
Atrodo, kad išpuolį paakino T. J. Al Andulmohsenui nepalankus teismo sprendimas civilinėje byloje prieš kitus pabėgėlių aktyvistus.
Per teismo procesą taip pat bus nagrinėjami turgaus saugumo priemonių, turėjusių būti gerokai sustiprintų po mirtino sunkvežimio išpuolio Kalėdų mugėje Berlyne 2016 m., trūkumai. Šiais metais kai kurie miestai atšaukė tradiciją dėl didelės kovos su terorizmu priemonių kainos.
Išpuolis Magdeburge buvo vienas iš kelių, įvykdytų užsienio piliečių ir įžiebusių Vokietijoje diskusijas dėl imigracijos prieš vasario mėnesį vykusius visuotinius rinkimus. Per juos kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) laimėjo rekordinį skaičių – 20 proc. – balsų.
Šiuo metu apklausos rodo didelį šios partijos populiarumą Saksonijos ir Anhalto žemėje. Stebėtojų teigimu, per kitais metais vyksiančius rinkimus AfD turi realią galimybę pirmą kartą laimėti valdžią šioje žemėje.
