Volodymyras Zelenskis: Rusijos kariai pasistūmėjo iki 10 km link kalnakasybos miesto

2025-08-12 20:22
 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad Rusijos kariuomenė pasistūmėjo iki 10 km link rytinio kalnakasybos miesto Dobropilios, tačiau Kyjivas netrukus juos „sunaikins“.

Evakuacija iš Dobropilios
Evakuacija iš Dobropilios / AFP nuotr.

„Rusijos daliniai keliose vietose pasistūmėjo 10 km gilyn. Jie visi neturi jokios įrangos, tik ginklus rankose. Kai kurie jau rasti, kai kurie sunaikinti, kai kurie paimti į nelaisvę. Likusius surasime ir sunaikinsime artimiausiu metu“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis. 

