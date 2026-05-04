Vyras prisipažino raginęs nužudyti buvusius Vokietijos kanclerius Merkel ir Scholzą

50 metų Vokietijos ir Lenkijos pilietis prisipažino vadinamajame tamsiajame internete anonimiškai raginęs pulti žymius Vokietijos politikus, valstybės pareigūnus ir visuomenės veikėjus. Tačiau jis teismui sakė, kad platforma, kurią šiam tikslui sukūrė, buvo sumanyta tik kaip provokacija.
Teisėjo paklaustas, ką norėjo išprovokuoti, vyras atsakė: „Na, jus“.
Be A. Merkel ir O. Scholzo, taikiniais tapo ir kiti žinomi asmenys, įskaitant Annaleną Baerbock, buvusią užsienio reikalų ministrę ankstesnėje centro kairiųjų administracijoje.
Atsakovas, regis, ypač domėjosi su koronaviruso pandemija susijusiais pareigūnais, įskaitant buvusius sveikatos apsaugos ministrus Jensą Spahną ir Karlą Lauterbachą bei vyriausiąjį virusologą Christianą Drosteną.
Sąraše buvo ir Janas Böhmermannas, gerai žinomas komikas ir populiarios politinės satyrinės laidos vedėjas.
Prokurorai kaltina vyrą raginus aukoti kriptovaliutą, kad galėtų pasiūlyti premijas kaip paskatą kitiems nužudyti jo sąraše esančius asmenis.
Vyrui, lapkritį sulaikytam vakariniame Dortmundo mieste, pareikšti kaltinimai dėl teroristų finansavimo, kurstymo įvykdyti teroro išpuolius ir kitų nusikalstamų veikų.
Manoma, kad jis priklauso Vokietijos ekstremistinei grupei „Reich Citizens“, nepripažįstančiai dabartinės valdymo sistemos. Ji policijai žinoma dėl dalyvavimo kraštutinių dešiniųjų demonstracijose.
Prokurorai vyrą apibūdino kaip „užkietėjusį nacistinės rasinės ideologijos", kurią jis derina su radikaliais libertariniais principais, šalininką. Manoma, kad jis pasisako už pagrindinių teisių atėmimą iš žydų ir migrantų bei jų pašalinimą iš rinkimų.
Siekdamas destabilizuoti valstybę, jis sukūrė tamsiojo interneto platformą pavadinimu „Assassination Politics“ ("Žmogžudysčių politika") ir, pasak kaltinamojo akto, ragino pulti teisėjus, policijos pareigūnus ir žinomus politikus. Į sąrašą taip pat buvo įtraukti prokurorai, kurie ėmėsi veiksmų prieš kraštutinių dešiniųjų ekstremistinį veikėją ir partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) vyresnįjį narį.
Vyras taip pat kaltinamas paskelbęs jautrius duomenis apie daugiau nei 1000 žmonių, įskaitant buvusį ekonomikos ministrą Robertą Habecką ir jo šeimą.
Manoma, kad vykdydamas politinių žmogžudysčių kurstymo kampaniją jis paskelbė instrukcijas, kaip iš trąšų pagaminti bombas, taip pat detonatorius, sprogdiklius ir napalmą, skaitydamas kaltinimus sakė Generalinės prokuratūros atstovas.
Teismo procesas vyksta Diuseldorfo aukštesniojo apygardos teismo sustiprinto saugumo patalpose.
Šviesiai pilką sportinį kostiumą vilkėjęs kaltinamasis teismo pradžioje vaizdavo save kaip teisingumo sistemos auką, kaltino advokatus išdavyste, o policijos pareigūnus – smurtu prieš jį.
Lenkijoje gimęs vyras Vokietijoje studijavo informatiką ir pastaruosius penkerius metus dirbo programinės įrangos inžinieriumi banke. Jis anksčiau yra teistas už pasipriešinimą teisėsaugos pareigūnams, kitų įžeidinėjimą, žalos padarymą ir neapykantos kurstymą.
Vyras teismui pasakojo, kad 2017 m. pradėjęs žiūrėti „YouTube“ kanalus, jis vis labiau politiškai radikalizavosi, todėl prisidėjo prie kraštutinių dešiniųjų judėjimo Dortmunde, ten susipažino su žinomais judėjimo veikėjais.
