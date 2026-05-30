Zelenskis perspėjo ukrainiečius: rusai rengiasi naujam didelio masto smūgiui

Valstybės vadovas pareiškė, kad Ukraina turi žvalgybos duomenų, rodančių, jog Rusija rengia naują didelio masto smūgį, ir paragino žmones atkreipti dėmesį į oro pavojaus signalus bei saugoti savo gyvybes.
Jis pabrėžė, kad Ukrainos gelbėjimo tarnybos budi parengties režimu, o karinės oro pajėgos ir kiti oro erdvės gynėjai, kaip visada, dirbs visą parą.
Kaip jau buvo pranešta, pokalbio su Austrijos kancleriu Christianu Stockeriu metu V. Zelenskis pareiškė, kad rusai rengia naują didelio masto puolimą prieš Ukrainos miestus ir gyvenvietes.
Gegužės 24 d. per Rusijos ataką Kyjive buvo sužeisti 92 žmonės, dar trys asmenys žuvo. Mieste buvo apgriauta apie 300 objektų, tarp jų – beveik 150 gyvenamųjų namų. Iš viso tam antskrydžiui surengti rusai panaudojo 90 raketų ir 600 nepilotuojamųjų orlaivių.