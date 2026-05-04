Zelenskis: Rusija baiminasi, kad virš Pergalės dienos parado skris Ukrainos donai

Maskva netgi baiminasi, kad Ukrainos dronai pasirodys gegužės 9 d. Maskvoje vyksiančiame Pergalės dienos parade, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Armėnijos sostinėje Jerevane.
„Šią vasarą bus momentas, kai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas turės nuspręsti, ką daryti toliau – plėsti karą ar pasirinkti diplomatijos kelią“, – kalbėjo V. Zelenskis. Per paradą, skirtą sovietų pergalei Antrajame pasauliniame kare paminėti, Maskva pirmą kartą per daugelį metų nedemonstruos karinės technikos.
„Jie baiminasi, kad virš Raudonosios aikštės gali skraidyti dronai. Tai šį tą rodo. Tai rodo, kad jie dabar nėra stiprūs“.
Naktį į pirmadienį pirmą kartą per ilgą laiką Ukrainos dronas atskriejo iki Maskvos centro ir smogė gyvenamajam namui. Sužeistųjų nebuvo.
Rusijos gynybos ministerija jau prieš kelias dienas paskelbė, kad per paradą gegužės 9 d. nebus rodomai tankai ir raketos. Gali būti, kad toks sprendimas priimtas baiminantis Ukrainos dronų. Tačiau stebėtojai Maskvoje taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pergalingas karinės galios demonstravimas neatitiktų dabartinės prislėgtos nuotaikos