Zelenskis: Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu

„Atsižvelgdami į šios dienos įvykius, matome, kad Rusija į mūsų paliaubų pasiūlymą atsakė tik naujais smūgiais ir naujomis atakomis. Visą dieną, beveik kas valandą, iš skirtingų Ukrainos regionų keliavo pranešimai apie smūgius: Donecko, Charkivo ir Dnipropetrovsko sričių, Sumų ir Sumų srities, Černihivo srities, Zaporižios ir Chersono. Rusija nenutraukė jokios karinės veiklos. Deja, ji to nepadarė“, – sakė jis.
Pasak prezidento, Ukraina atsakys tuo pačiu ir, atsižvelgdama į padėtį naktį ir kitą dieną, nustatys savo visiškai pagrįstą atsaką.
„Rusija iš mūsų gavo aiškų pasiūlymą dėl tylos ir diplomatijos ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad būtų galima susitarti dėl detalių. Jei tas vienas žmogus Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, yra suinteresuotas tik paradu ir daugiau niekuo kitu, tai jau kitas klausimas“, – pridūrė V. Zelenskis.
Tuo pat metu jis pabrėžė, kad Ukraina yra pasiruošusi dirbti taikos labui ir siekia oriai užbaigti šį karą.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis taip pat sakė, kad pastarosiomis savaitėmis oro gynybos žiedai aplink Maskvą buvo sustiprinti perdislokuojant sistemas iš Rusijos regionų, taip sukuriant papildomų galimybių Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiams.