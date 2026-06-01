Zelenskis: Rusija praranda iniciatyvą mūšio lauke

Nuo praėjusių metų gruodžio pabaigos Rusijos pajėgos vis labiau praranda pozicijas, patirdamos didelius karių nuostolius, pareiškė V. Zelenskis interviu stočiai „CBS News“, kurio ištraukas jis paskelbė ir tinkluose „X“ bei „Telegram“. Rusijai esą nepavyksta užimti daugiau teritorijų nei atsikovoja Ukraina.
„Todėl manau, kad turime rasti diplomatinį kelią – sėstis ir derėtis – iki prasidedant kitai žiemai“, – kalbėjo V. Zelenskis. Tačiau tam esą reikalingas tiek vidinis spaudimas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tiek didesnis JAV ir Europos sankcijų spaudimas. Prie derybų stalo, anot V. Zelenskio, turi sėdėti ir Europa, galbūt trijų šalių – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos – formatu.
Ligšioliniai bandymai derėtis ar tarpininkauti žlugo dėl maksimalių Maskvos reikalavimų. Tarp jų, be kita ko, yra reikalavimas, kad Ukrainos kariuomenė pasitrauktų iš iki šiol Rusijos neužimtų teritorijų Donbase, kurį sudaro Donecko ir Luhansko sritys.
V. Zelenskis interviu kritikavo sankcijų Rusijai sušvelninimą dėl naftos krizės, kurią sukėlė JAV karas prieš Iraną.
„Panaikinti sankcijas reiškia padėti rusų kariams, padedant Rusijos pramonei“, – pabrėžė jis. Sušvelninus sankcijas Maskvai, esą nebuvo jokių netikėtumų, kaip, pavyzdžiui, mažesnių pasaulinių naftos, benzino ar dyzelino kainų. Priešingai, šis sušvelninimas, anot V. Zelenskio, yra kelias kurti dialogą su Rusija.
„Tačiau tai nėra teisingas požiūris, nes jie (rusai) nesupranta žodžių ar empatijos, ir tai laiko silpnumo ženklu“, – tęsė jis.