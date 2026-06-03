Zelenskis teigia, kad smūgiai Sankt Peterburge yra teisingas atsakas Rusijai

„Manau, kad tai teisingi smūgiai. Vos prieš dieną įvyko masinė ataka. Mes atitinkamai sureagavome“, – žurnalistams Kyjive sakė V. Zelenskis.
„Tik laiko klausimas, kada galėsime padidinti savo atsakomųjų veiksmų intensyvumą“, – pridūrė jis.
Ukrainos bepiločiai orlaiviai trečiadienį Sankt Peterburge smogė į energetikos ir karinius objektus, kai pareigūnai šiame mieste rinkosi į ekonomikos forumą, pranešė Rusijos ir Ukrainos valdžios institucijos.
Trečiadienį prasidėjusiame kasmetiniame Sankt Peterburgo Tarptautiniame ekonomikos forume, kuris anksčiau buvo vadinamas „Rusijos Davosu“, turėtų dalyvauti apie 20 tūkst. žmonių iš 130 šalių.
Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo suduoti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataką visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės.
Per atakas Sankt Peterburge buvo apgadinti keli infrastruktūros objektai, teigė miesto gubernatorius Aleksandras Beglovas.
„Keli žmonės buvo sužeisti. Aukų nebuvo“, – tvirtino jis.
Ukraina nurodė, kad smogė į Sankt Peterburgo naftos terminalą ir miesto Kronštato karinę bazę.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip už Petropavlovsko tvirtovės, kuri yra viena populiariausių miesto turistų traukos vietų, kyla juodų dūmų stulpas.
Ukrainos bepiločių orlaivių pajėgų vadas teigė, kad Kronštato karinio jūrų laivyno bazėje buvo pataikyta į Rusijos karo laivą, ir paskelbė nespalvotą bepiločio orlaivio filmuotą medžiagą, kurioje, pasak jo, užfiksuota ataka.
Naktį kelioms valandoms buvo uždarytas pagrindinis Sankt Peterburgo oro uostas, o keli skrydžiai iš Maskvos į šiaurinę sostinę buvo atidėti.
Ukrainos pareigūnai sakė, kad atakos tikslas buvo sutrikdyti ekonomikos forumą, kuriame prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį sakys pagrindinę kalbą.