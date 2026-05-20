Zelenskis teigia patvirtinęs naujus atakų planus

Šis mėnuo pakeitė dinamiką Ukrainos naudai, sakė jis vakariniame vaizdo kreipimesi. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis ir Generalinio štabo vadas Andrijus Hnatovas pateikė jam padėties ataskaitą.
Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų, sakė V. Zelenskis. Ypač reikšmingais jis pavadino Kyjivo atsakomuosius smūgius dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami.
V. Zelenskis kalbėjo ir apie dvišalį bendradarbiavimą. Svarbu bendradarbiauti su naująja Vengrijos vyriausybe, teigė jis. Ukraina esą suinteresuota normaliai gerais kaimyniniais santykiais.
Prezidentas pakarojo ir savo šalies siekį prisijungti prie ES. Ukraina to nusipelno ir net karo metai žengia ES integracijos link, pabrėžė jis. Kyjivas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis.
Kitame įraše V. Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surengta Lenkijos Gdansko mieste.
Turi atakuoti
Ukraina turi teisę toliau atakuoti Rusijos naftos objektus, nepaisydama Vakarų raginimų apriboti tokius smūgius, nes kalbama apie pačios valstybės išlikimą, duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pasakė Energetikos politikos tyrimų fondo JAV tyrimų skyriaus direktorius Maxas Pyziuras.
„Be abejo! Tikrai!“ – atsakė M. Pyziuras, paklaustas, ar verta pulti Rusijos naftos objektus.
„Manau, kad padėtis Rusijoje jau dabar yra sudėtinga, ir ją reikėtų dar labiau bloginti“, – pridūrė jis.
Pasak jo, Vakarų šalys iš tiesų ne kartą ragino Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai.
„Tačiau Ukraina nebūtinai turi į tai kreipti dėmesį. Tai išlikimo klausimas“, – pažymėjo ekspertas.
Tuo pačiu metu jis pridūrė, kad pastaruoju metu šiuo klausimu negirdėjo „nieko nuoseklaus“, nors JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija kartais bando daryti poveikį Volodymyro Zelenskio administracijai, siekdama apriboti tokius veiksmus.
M. Pyziuras pabrėžė, kad kare su Rusija naudojami ginklai yra ukrainietiški, o ne amerikietiški, todėl JAV neturi tiesioginės įtakos šioms operacijoms.
„Ukraina turi teisę elgtis taip, kaip mano esant tinkama“, – pabrėžė jis.
Ekspertas taip pat mano, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas galiausiai turi būti nušalintas nuo valdžios.
„Tikslas turėtų būti toks, kad Rusijos politikai ir pats Putinas būtų pašalintas. Jis yra tas politikas, kuris įsakė įsiveržti į Ukrainą, įsakė naikinti, sunaikinti tautą, jos kultūrą. Po velnių. Įsidėmėkite, būtent dabar karas turėtų pasiekti jo slenkstį“, – pareiškė M. Pyziuras.